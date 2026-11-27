凱基證券主辦輔導禾碩康-KY（7874）申請股票第一上市案，11月26日舉辦上市前業績發表會，禾碩康深耕全球最大的美國寵物消費市場，聚焦成長最快的潔牙與機能性零食賽道，以「共同開發製造（JDM）＋自有品牌」雙引擎策略，憑藉長期穩固的客戶合作關係與產品研發製造能力，奠定營運成長基礎；展望2027年，公司將進一步擴大JDM與自有品牌事業布局，並以美國市場為核心，積極拓展中南美及亞洲市場，開啟下一階段成長動能。

凱基證券表示，隨著寵物逐漸成為家庭重要成員，全球寵物消費朝向精緻化、健康化發展，潔淨標籤、人食級原料及預防保健等需求持續提升。禾碩康正站在「最大市場 × 最快賽道」的交會點：北美占全球寵物照護市場約48%，2025年美國寵物產業總支出達1,580億美元，其中食品與零食683億美元；機能性點心與保健食品市場2025年規模約508億美元，預估2035年可望達1,387億美元，年複合成長率11.8%，接近整體寵物食品市場6.1%的兩倍。

長期且緊密的客戶合作關係，是禾碩康穩定成長的關鍵。公司採共同開發製造（JDM）模式，從產品企劃、配方、模具到量產與客戶全程共同開發，並握有植物性配方、潔牙骨造型及低敏原料相關專利，同時自主開發關鍵適口劑（Palatant），客戶轉換供應商的成本高，與美國主要寵物牙科保健品牌合作已逾15年。在消費端，寵物一旦養成飲食習慣並建立品牌信任，飼主回購穩定，使禾碩康近十年營收年複合成長達雙位數，優於產業平均水準。

在製造端，禾碩康於德州Plano設有自有研發及生產基地，產品100%美國在地製造、採用人用食品級原料，工廠通過SQF Edition 9食品安全認證並取得100分評核成績，另具NASC cGMP認證。公司以「精益製造」為核心，由內部團隊主導擠出成型、射出熱流道及自動化倉儲的分階段升級，減少廢料、縮短生產週期，把每一分資本支出花在刀口上，並將節省的成本回饋客戶，協助客戶擴大市占、共創雙贏。凱基證券認為，穩定的品質與彈性交期，正是品牌客戶願意長期合作的基礎。

展望2027年，禾碩康兩大引擎將同步升級：JDM引擎在既有客戶品項擴增之外，持續導入新客戶；自有品牌引擎則以N-Bone、Get Naked進駐Walmart、Amazon、Chewy、Petco、PetSmart及TJX等美國主要通路為基礎，今年成立亞洲商務中心、深化與國際電商平台合作，由美國品牌走向國際品牌。產品面亦將延伸至寵物營養補充品與肉基產品，擴大可服務的市場範圍。

凱基證券深耕資本市場，持續發掘具成長潛力的優質企業，提供企業從資本市場規劃、上市輔導至承銷掛牌的完整服務。禾碩康深耕美國寵物市場多年，具備JDM長期合作基礎、研發製造能力及自有品牌通路布局等優勢，透過本次申請第一上市，可望進一步運用資本市場資源，深化產品研發、製造升級及國際市場布局。凱基證券也將持續發揮資本市場專業，陪伴企業累積成長實力、拓展全球商機，協助更多優質企業邁向資本市場新階段。