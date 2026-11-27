美國關稅衝擊低於預期，台股及新台幣出現「感恩節行情」，加權指數昨（26）日開高走高，領漲亞股，且高價股回神，資金重回AI股。法人指出，台股應該已度過最壞狀況，近期將在年線附近反覆整理，短線應觀察美國經濟及AI相關政策、外資動向及匯率變化等。

台股近六個交易日來大起大落，每日漲跌幅都超過2%，展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭看法，台股可能已走過這波最低點，但後市變數仍多。

黎方國及黃詣庭指出，黃仁勳回歸有助輝達中長期技術領先及獲利成長，但12月初聽證會仍將影響投資情緒，聯準會（Fed）利率動向也是觀察重點。

短線加權指數可能在年線約39,600點附近震盪整理，年底前不容易攻占50,000點，但明年第1季仍有機會。

統計顯示，台股近30年來11月上漲機率達58%，12月上漲機率為77%。統一投顧指出，如果11月大跌，12月翻紅機率高。在2008年金融海嘯時，11月大盤跌8.4%，到12月上漲2.9%；2011年歐債危機時，11月台股跌9%，12月漲2.4%。

美股25日跌幅縮小，加上美國關稅衝擊降低，台股昨日開盤上漲240點，一度攻上10日線但之後又失守，終場上漲956點，收在39,151點，漲幅2.5%，高於韓股0.2%、日股0.8%、港股1.1%；成交金額急縮31.2%至8,453億元。

法人資金動向方面，儘管新台幣匯率回升，然外資面臨感恩節假期，為降低留倉風險，昨仍出現賣超，惟賣超金額縮至491.8億元，連九賣，累計這波賣超4,708億元，將今年以來賣超擴大到3.46兆元；在台指期未平倉淨空單增加566口至106,275口，歷史新高。