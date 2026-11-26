中國信託證券投顧總經理陳柏州26日指出，近期行情從震盪變成動盪，但適度的拉回不見得是壞事，投資是馬拉松，最重要是要能留在場上。對於明年行情仍是樂觀、有信心，台股方面，AI仍是核心要角，建議聚焦基本面穩健的AI核心供應鏈，尤其是台積電（2330）與台積電供應鏈。台股預估2027年獲利仍可成長三成，指數上看56,000點。

看好五大產業，包括一、半導體產業將跨越高基期迎接新成長，GPU與ASIC雙軌時代，台系供應鏈積極搶占市占。第二、電子零組件，包括記憶體，預估2027年全球記憶體產值上看1.28兆美元；PCB量價齊揚，ABF載板供需缺口擴大。第三、網通散熱規格大暴發，光模組上游雷射與DSP產能吃緊，供不應求榮景至少延續兩年；GPU功耗持續攀升，液冷滲透率將由2025年約10%提升至2027年30%以上。第四、AI跨界加持，AI應用帶動機器人與精密自動化升級，並為新藥研發裝上引擎，生技創新全面提速。第五、金融與海運，Fed重啟升息有利銀行利差改善，金融股具穩定殖利率；海運則因地緣風險改寫航線，惟2027年新船密集交付，運價仍有壓力。