盤勢分析

台股近期歷經一波估值修正與籌碼調整，主要反映市場對美國AI監管、聯準會可能還有3-4碼升息空間、產業2028年成長速度的疑慮，AI族群首當其衝。然而隨黃仁勳重返輝達執行長職位，對規格相關疑慮逐步降溫，AI規格演進長線信心隨之回溫，市場悲觀情緒可望落地，焦點也將重回產業基本面。

產業面上，供應鏈調查顯示，多數台灣廠商並未削減訂單，產能利用率維持高檔，僅中國供應商出現預防性調整訂單。此外AI發展攸關國家競爭力，美國亦不會讓產業停滯，雲端服務供應商資本支出持續擴張，ASIC、CCL、PCB、散熱及光通訊等族群可望持續受惠，台灣產業競爭力並未改變。

評價面上，在這波修正後，台股預估本益比已回落至近十年平均以下，部分高階廠商本益比也已修正到具加碼價值水準。籌碼面上，融資餘額大幅減少，槓桿籌碼獲得清理，籌碼結構趨於穩定。在基本面穩健支撐下，台股已具築底回穩條件。

不過，後續反彈力道仍取決美國AI監管動向是否鬆動，加上市場消息面紛雜，盤勢短線可能維持震盪。觀察指標上，可留意費城半導體指數能否站穩及外資動向，作為判斷台股走勢依據。

投資建議

操作上建議避免使用槓桿、採分批或定期定額方式布局，可關注評價已修正、產業方向明確的權值股，並留意ASIC、CCL、PCB、散熱、權值半導體上下游供應鏈投資機會。