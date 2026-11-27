面對全球氣候變遷、淨零排放趨勢以及瞬息萬變的國際政經局勢，中小微型企業往往是受衝擊最深，但也最富有韌性的群體。

櫃買中心深知，協助企業掛牌只是第一步，如何協助企業在掛牌後持續茁壯、接軌國際，更是櫃買中心未來持續努力的核心目標。近年來櫃買中心不遺餘力地推動上櫃公司的永續發展（ESG）轉型，提供多項溫室氣體盤查工具與永續報告書編製指引，帶領中小微型企業落實ESG。讓這些企業不僅能在財務表現上亮眼，更能在環境保護、社會責任與公司治理上達到國際水準，讓「永續」不再是大型企業的專利，而是每家中小微型企業提升競爭力穩固基石。

回顧30餘年來的發展軌跡，櫃買中心始終堅守「跟著產業發展走、主動協助產業成長」信念，扮演在資本市場賽道上並肩作戰的「陪跑者」。

櫃買中心指出，每家中小微型企業背後，都承載無數員工的生計與台灣產業升級希望，而迎來第900家企業上櫃掛牌，是台灣資本市場的重大里程碑，也是櫃買中心深化服務的新起點。

展望未來，櫃買中心將持續透過「創櫃板Plus」、「興櫃」及「上櫃」的多層次資本市場架構，給予中小微型企業最全面、最適切的輔導資源，持續壯大我國資本市場，朝千家上櫃公司邁進。