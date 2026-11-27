櫃買中心長期致力於發掘各行各業的隱形冠軍，細數900家上櫃公司，其產業分布相當廣泛多元，除了科技產業外，更涵蓋了眾多與民眾生活息息相關、展現台灣軟硬體實力的特色產業。

在半導體與AI供應鏈兩大領域，上櫃市場已匯聚了最完整、最靈活的中小型半導體供應鏈生態系。從上游的矽晶圓材料、特殊製程與化合物半導體晶圓代工，到IC設計領域的伺服器管理晶片與記憶體控制晶片，再到晶圓測試所需的關鍵耗材與設備，各環節皆不乏在全球市場居於領導地位的企業，共同形成支撐台灣產業競爭力的護國群山企業群。

另一方面，許多數位雲端與軟體企業，在櫃買市場取得所需資金後，成功將產品推向國際市場並創造出驚人的產值。這些企業有的投入智慧零售與商業場域的AI數位轉型解決方案，有的深耕伺服器與電腦系統底層的韌體開發，以軟實力在全球供應鏈中占有一席之地。

在餐飲與新零售領域，有許多從實體店面起家的在地品牌，在導入中央廚房、數位化點餐與智慧物流系統後，選擇上櫃並擴展成為全台連鎖甚至跨足海外市場的餐飲及零售集團。其經營範疇涵蓋餐飲集團、便利商店、美妝生活百貨及文創複合式商場等，皆是大眾日常生活中耳熟能詳的品牌。

在生技醫療領域，櫃買中心成功扶植了大量致力於新藥研發與創新醫材的研發型企業，研發方向涵蓋特殊劑型新藥與高技術門檻學名藥、抗病毒單株抗體與長效型生物製劑，以及癌症用藥等高度專業的領域。這些不同類型的優質公司，在櫃買市場中各自成長、百花齊放，一棒接一棒。900家企業以各自的成就，編織出上櫃市場豐富多元的產業風貌。