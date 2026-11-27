隨著保健食品廠騰勢（7889）將於12月1日正式掛牌上櫃，證券櫃檯買賣中心（Taipei Exchange）上櫃市場掛牌企業家數將正式站上900家的歷史里程碑。

櫃買中心自設立以來，始終以成為台灣中小微型企業在成長道路上最堅實的後盾與「陪跑者」為核心使命，致力協助具潛力的微型新創與中小型企業邁向具備國際知名度、高流動性與高本益比的資本市場。在櫃買中心的長期協助與輔導下，900家上櫃公司成功跨越資金、制度與人才的門檻，成為引領台灣經濟穩步向前的中堅力量。

「看見中小微型企業的成長潛力，並傾注資源協助推動」，是櫃買中心始終不變的初衷。為了解決企業在不同發展階段所面臨的痛點，櫃買中心建構了從「創櫃板Plus」、「興櫃」到「上櫃」的一條龍多層次資本市場架構。

對於擁有創新創意構想但缺乏資源的微型企業，可藉由「創櫃板Plus」提供的免費輔導資源，協助建立內部控制制度、完善會計帳務，並爭取籌資與業務媒合機會；當企業逐漸步上軌道後，則可進入「興櫃」市場，在交易透明、流動性佳的預備市場中先行熟悉資本市場運作，為日後正式掛牌做好準備。

上櫃900家公司產業分布情形

透過此多層次輔導機制，原本可能因資本額較小、知名度不高而被傳統資本市場忽視的優質中小微企業，得以大幅提升市場能見度。此外，櫃買中心在推動企業上櫃的過程中，不僅提供籌資管道，更著重於企業的「體質改造」。透過專業的審查與輔導機制，協助中小企業落實公司治理、強化內部稽核與內部控制，讓憑藉創業熱情與技術起家的團隊，逐步建立符合標準的現代化管理機制，為企業永續經營奠定深厚根基。