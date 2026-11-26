台股26日強彈，終場收在39,151.81點，上漲956.38點，三大法人中，自營商終止連八賣轉為買超，外資則仍是賣超491.81億元，連續9個交易日賣超，統計外資買賣超個股，權值股、金融股、傳產龍頭股都成外資提款機，單日賣超台玻（1802）81,442張最多，台積電（2330）、聯電（2303）也遭大賣。

台股早盤以38,435.99點開高，AI概念股領軍上攻，台達電（2308）、南亞（1303）、鴻海（2317）、台光電（2383）及日月光投控（3711）等權值股同步走強，盤面上以低軌衛星、散熱、重電、被動元件及記憶體族群表現更加搶眼，大盤指數一度衝高達39,459.95點。不過，權王台積電收黑，略微壓抑漲勢，指數終場收39,151.81點，漲幅2.5%。

台股上市櫃公司合計上漲1,739家，下跌244家，漲停家數達93家；集中市場三大法人賣超132.65億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超491.81億元，連續9個交易日已賣超4,708.43億元；投信買超230.51億元；自營商買超（合計）128.65億元，其中自行買超40.03億元、避險買超88.62億元，終止連八賣。

統計外資賣超前十名個股，ETF僅有元大台灣50（0050），賣超最多的個股是台玻，另外晶圓雙雄台積電、聯電也遭賣超，食品股龍頭統一（1216）則被外資賣超8,934張；統計外資買超前十名個股，仍以ETF為主，合計有7檔，以主動式ETF占多數。另外，外資買超群創（3481）、台新新光金（2887）及國泰金（2882）。

外資買超前十名。（資料來源:證交所）