以科技股為主的股市最近大起大落，富蘭克林投顧指出，投資人可布局全球收益策略，來打造多元收益來源，穩定投資信心。收益來源包括全球配息股票、公債、股票連結票據（ELN）等結構型商品等。

富蘭克林投顧表示，全球收益策略並非單純依賴資產價格上漲，而是更重視經常的現金收益，有助於減少整體投資組合風險。因此，即使市場持平或緩和走跌，仍有機會創造報酬。

富蘭克林投顧分析，在全球收益策略中，成熟市場與新興市場主權債通常比公司債更受青睞，特別是成熟市場主權債具備避險特性、新興市場主權債擁有較佳的殖利率，對比公司債，可提供不同報酬來源，增加分散效果。

至於ELN，富蘭克林投顧指出，ELN結合類似固定收益的票息與連結股票上漲潛力的混合型證券，是另闢收益空間的管道。ELN可透過限制上漲空間，並將股價波動轉化為收益，創造合成的收益來源，即便企業不配息，也能為投資組合貢獻收益。

此外，ELN也能將原本僅依靠價格上漲的股票部位，轉化為兼具價格報酬與收益，在參與科技等高成長產業的同時，也可望追求基金收益目標。

以富蘭克林坦伯頓全球平衡基金為例，聚焦全球股、債、匯市機會，且非美市場配置比重較高，目前有超過六成布局在非美區域，股票部位以歐美優質龍頭股為主；債券側重全球政府債，約有兩成新興債部位，廣泛掌握非美貨幣升值機會；產業配置也相對分散與聚焦多元機會，不局限美股與科技題材。