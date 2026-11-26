台股26日強勢反彈，AI概念股領軍點火，台達電（2308）、南亞（1303）、鴻海（2317）、台光電（2383）及日月光投控（3711）等權值股同步走強，低軌衛星、散熱、重電、被動元件及記憶體族群也全面回溫，帶動集中市場指數終場上漲956.38點、收39,151.81點，漲幅2.5%，成交值收斂至8,175億元；上市櫃合計上漲1,739家、下跌244家，漲停家數達93家。三大法人繼續賣超132.65億元，外資連九賣，但自營商止步連八賣。

統計三大法人26日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超491.81億元，連續9個交易日已賣超4,708.43億元；投信買超230.51億元；自營商止步連八賣、反手買超（合計）128.65億元，其中自行買超40.03億元、避險買超88.62億元。

盤面上，五大權值股呈現四紅一黑，聯發科（2454）上漲1.65%、收3,705元，台達電、日月光投控及鴻海分別上漲6.16%、4.71%及4.84%，僅台積電（2330）小跌0.23%、收2,145元。其中，台達電對大盤貢獻約55.14點，居個股之冠；南亞、鴻海也分別貢獻約46點及45.4點，成為推升指數的重要力量。

族群方面，AI晶片功耗及封裝尺寸持續攀升，帶動散熱規格升級，健策（3653）處置期間仍攻上漲停、收4,585元，奇鋐（3017）也亮燈收2,795元，雙鴻（3324）上漲7.52%、收858元，散熱族群同步走強。

低軌衛星族群則受惠馬斯克旗下SpaceX獲美國聯邦傳播委員會（FCC）核准，最多可部署100萬顆衛星的消息激勵，大眾控（3701）、啟碁（6285）、昇達科（3491）、萬泰科（6190）、金像電（2368）、華通（2313）等多檔個股漲停作收，成為盤面另一大亮點。

被動元件族群也展開強勢反攻。龍頭國巨*（2327）自7月1日高點1,220元回檔以來，波段跌幅逾76%，股價跌深反彈，26日開高走高，終場攻上漲停339.5元，華新科（2492）、立隆電（2472）、大毅（2478）、禾伸堂（3026）、凱美（2375）、台嘉碩（3221）及日電貿（3090）也同步亮燈。

此外，重電族群受惠AI資料中心建置、電網強韌計畫及輸配電設備規格升級，上緯投控（3708）、華城（1519）雙雙漲停，亞力（1514）、士電（1503）及東元（1504）也同步上漲逾5%。

金融股則呈現個股分歧，國泰金（2882）上漲3.98%、收104.5元，台新新光金（2887）上漲3.82%、收35.3元，但第一金（2892）小跌0.81%；日前已舉行法說會的永豐金（2890）、兆豐金（2886）則分別下跌2.2%、2.92%。市場持續觀察各金控法說會釋出的營運訊息及後續股價反應。