中國信託證券投顧11月26日在南港老爺行旅舉辦2027年投資展望說明會，以「AI算力迭代」為主軸，解析全球總經、熱門產業與股市策略。中信投顧指出，2027年全球將處於高利率與高通膨並存的環境，主要央行貨幣政策轉趨緊縮，唯有高成長產業才能脫穎而出，而AI正是最核心的成長引擎；2026年上半年AI相關商品貢獻全球商品貿易成長近五成，台灣為AI出口占比最高的國家，可望持續受惠。

2027年台股能否續強，可聚焦五大關鍵轉折看點。第一、半導體與算力進入新賽局，半導體產業將跨越高基期迎接新成長，台積電（2330）建廠能見度已延伸至2030年；算力競賽進入GPU與ASIC雙軌時代，NVIDIA 以Vera Rubin平台為出貨主力，AMD與台系ASIC業者積極搶占市占；第二、配角躍升主角，記憶體HBM大量排擠DRAM產能，Agentic AI帶動需求擴及DDR5與NAND，預估2027年全球記憶體產值上看1.28兆美元；PCB量價齊揚，ABF載板供需缺口擴大。

第三、網通散熱規格大暴發，銅退光進，傳輸速率邁向1.6T，供電架構朝高壓直流升級，帶動連接器規格與用量雙升；光模組上游雷射與DSP產能吃緊，供不應求榮景至少延續兩年；GPU功耗持續攀升，液冷滲透率將由2025年約10%提升至2027年30%以上；第四、AI跨界加持，AI亦走進實體世界，帶動機器人與精密自動化升級，並為新藥研發裝上引擎，生技創新全面提速。

第五、非科技與總體變局，Fed重啟升息有利銀行利差改善，金融股具穩定殖利率；海運則因地緣風險改寫航線，惟2027年新船密集交付，運價仍有壓力。最後，在股市方面，美股2027年企業獲利預估成長近兩成，若通膨受控，估值可望修復。台股在高利率下難靠評價擴張，須回歸獲利基本面，預估2027年獲利仍可成長三成，在算力迭代支持下可望震盪續航。

中信投顧提醒，投資人仍須留意通膨與升息壓力高於預期、CSP資本支出增速放緩、代理AI變現不如預期，以及新平台技術瓶頸與地緣政治衝突等潛在風險，建議聚焦基本面穩健的AI核心供應鏈，攻守兼具。