2019年11月，華航與長榮航前後舉行了法說會，氣氛都不太輕鬆。

這一年，長榮航前三季營業利益率只有5.5%，EPS0.67元，比前一年腰斬。華航更慘，營業利益率2.2%，歸屬母公司還小虧，EPS-0.06元。

那幾年國際發生三件大事：美中貿易戰開打，全球貨運從2018年第四季起連續11個月衰退。香港反送中與陸客限縮，打擊兩岸港澳航線。同業積極增班，東北亞機位供過於求。

這還不包括長榮航空服員罷工，取消735個航班，營收損失約32.4億元。華航則是營收近三成的貨運市場冷淡，18架貨機全是耗油的747-400F，貨運一冷，本業獲利就被吃光。

這就是疫情前航空業的常態：賺得少、波動大，還得看油價的臉色。

航空公司怎麼賺錢的？就是票價 × 坐滿程度，扣掉每個座位的成本。而飛機、人力、租金大多是固定成本，所以營收多一點，利潤就多很多；反過來也一樣。

所以航空業要順風的三大條件，分別是長假旺季（可坐滿、票價高）、油價下滑與供給不足（旅客需加價搶位）。

反過來說，航空業經營逆風最極端的情況，就是像疫情國界關閉，國際旅客幾乎歸零。2021年第一季長榮航營業利益率是-9%，只能靠貨運撐住。

其次是油價暴漲，2014年長榮航因此虧損，再來是貿易戰、罷工，以及同業搶增班的價格戰，2019年就是這幾項疊在一起。

回到2019年底的當下，原本期待著即將迎接春節疏運的商機，卻沒想到再過一陣子，來的卻是重創航空業的疫情。

不過疫情雖然讓全球航空停擺兩年，也由內而外改變了兩家傳統航空。國境開放的紅利會回歸平凡，但內在的改變卻不會回到從前。

疫情會過去 改變會留下

對比長榮航與華航在疫情前後的基本面變化：長榮航疫前的2019年營業利益率5.21%，疫後三年在14.8%～17.5%；2019全年EPS0.83元，2023年後都有4元以上，最多到5.37元。

華航2019年營業利益率1.58%，疫後三年從5.5%升到近10%；2019年EPS甚至虧損0.22元，近兩年大約在2.4元左右。

這是大環境比2019年更順風嗎？剛好相反。

以燃油成本來看，2019年前三季華航的航油均價是77.69美元；2026年上半年受2月下旬美伊戰爭影響，漲到142.3美元，高出83%。

油價貴了八成，華航上半年仍然獲利，差別在票價和運價：客運單位收益從2.27元升到2.93元（約+29%），貨運單位收益從8.11元大漲七成到13.75元。

燃油約占成本三成，在其他成本不變下，油價漲83%，總成本大約只多25%；客貨運單位收益的漲幅都超過這個數字，獲利才守得住。

若利潤率還停留在2019年的2%到5%，同樣的油價衝擊足以讓兩家都轉虧。

長榮航也一樣。2019年前三季的航油均價是76.93美元，以同一新加坡航油基準計，2026上半年均價142.3美元，漲幅也在八成以上。

2026上半年EPS是2019年同期的五倍多，單位收益也全面上升（2026年第一季對比2019年1–9月）：客運從2.09元升到2.74元，貨運從7.31元升到11.56元。獲利改善靠的不是便宜的油價，而是獲利結構的改變。

如果只是疫後紅利，報復性需求在2024到2025年退燒後，利潤率應該跟著下滑。

實際上，兩家2023到2025年的利潤率持穩甚至上升，2026年又撐過油價暴漲八成。而除了體質與過去不同，還有幾項環境條件上的變化。

首先是IATA預估2026年全球座位運能只成長1.6%，載客率卻創84%新高，座位沒增加多少，載客率倒是越來越高。

不過，運能成長偏低有一部分來自戰爭期間中東航空停飛，屬於暫時現象。

再來則是桃園機場本身的成長，旅客量年增9.87%，已超越疫情前同期；轉機旅客也比2019年同期成長53.9%。

其中雖有戰爭期間的外溢客源，但2023年起轉機量就已超過2019年，桃園作為轉運站的地位是結構性的提升。

更別說台灣上半年出口年增47%，其中七成八是資通訊產品與電子零組件，以又急又貴的AI伺服器為主力，更願意付高運價。

美伊戰爭對兩大航空來說，都是一記重拳，影響則各有不同。2026年2月下旬美伊爆發衝突，荷姆茲海峽封閉後，新加坡航油均價從第一季的85美元，衝到第二季約199美元。

以客運為主的長榮航，機票往往提前數週到數月售出，油價暴漲時已賣出的票無法補收。長榮航營業利益率從第一季的18.6%跌到第二季的8.4%，少了10.2個百分點。

相比之下，華航貨運占營收三分之一，貨運以運價和燃油附加費計價，可以較快反映成本，上半年貨運單位收益年增15.7%，替營收撐住了一塊。

營業利益率則是從11.3%跌到4.2%，少了7.1個百分點。但因為營業利益率原本就比長榮航低，少了7.1個百分點等於少了六成多的獲利能力。

如果要做個比喻，這就像是兩個人被搶，雖然看起來是有錢人被搶的比較多，但窮人被搶，日子會更難過。

等到油價回落後的第三季，回復效率也有所不同。長榮航Q3營業利益率14.1%，略低於去年同期的15.1%，但營收成長約26%，營業利益約93億元，仍比去年同期多18%。

華航營業利益率10.3%，反而高於去年同期的8.5%，營業利益約67億元，年增55%，回得更快，靠的是貨運運價支撐，以及去年基期較低。

但這些發展都在美國期中選舉之前，11月選後油價再跌逾8%，加上年底旺季，第四季將是檢驗兩家能否回到戰前利潤水準的關鍵。

2026年的部分強勢來自戰爭帶來的轉機客和貨運溢價，再加上油價下跌與年底旺季兩大利多加持下，長榮航股價在11月中創下48.95元的歷史新高，技術面偏多。

不過，景氣循環股往往有個反直覺的規律：獲利最好、本益比最低的時候，往往就是股價高點區。長榮航目前本益比約10倍，市場已在反映樂觀的情境。

但產業面還需要考慮三項變數：

中東航空復飛後，轉機客的選項就回到常態。 中東貨機運能回籠、海運恢復正常後，原本改走空運的急單會回流海運，貨運運價首當其衝。 若出現雲端業者放慢AI投資的疑慮，北美貨源也會降溫。

誰在加碼？哪些ETF持有？

除了產業面的變動，大戶在近兩個月以來維持加碼兩大航空股的步調，只是節奏略有不同。長榮航千張持股大戶從79.2%增加到82.7%，華航從70.2%升到75.1%。

主要推手是外資：長榮航外資持股從6月約21%一路升到36.8%，是半年的穩定累積；華航外資則在10月底後短短三週，從15.9%跳到20.5%，比較像押注選後油價下跌的短線資金。

投信持股兩家都持平，長榮航約20.3%、華航約6.9%，大致上與ETF持有比例接近。

而持有兩家的ETF的共通點，就是幾乎都是高股息ETF：長榮航有32檔ETF持股，前四大00878、00919、0056、00918全是高股息型，合計就占長榮航總股數的17.4%。

華航有19檔，前三大00918、00940、00713也都是高息型。

高股息ETF依過去配息與預估殖利率挑股票，景氣好、配息高時買進，配息下滑時就在定期調整中賣出。

對景氣循環股來說，這種買盤像「看後照鏡開車」：上漲時推一把，循環反轉時也可能變成賣壓。投信持股已停止增加，也提醒這股買盤接近飽和。

法說會該聽什麼？

近期再戰歷史新高的長榮航，明天舉行法說會。不過這時候除了「明年會更好」，更需要四個能驗證景氣循環的線索。

第一，公司對第四季獲利的展望，營業利益率能否超越2025年第四季的16.5%，這是油價下跌的紅利有沒有真正入袋的證據。 第二，燃油附加費何時調降、調降多少，降得越快，紅利期就越短。 第三，公司對中東航空復飛後票價與轉機客的看法，若從樂觀轉為保守，就是循環轉弱的警訊。 第四，公司對配息的態度，因為它決定高股息ETF會不會續抱。若法說會報喜，股價卻漲不動、外資開始賣超，就要小心利多出盡。

而相對低檔的華航，要追蹤的重點在貨運：每月營收公告中，貨運表現與單位收益是否仍高於去年同期；中東航空貨機運能恢復得多快；以及大量換新機後，折舊與負債比率的變化。

外資在短短三週內加碼的部位會不會撤出，則是觀察市場信心的溫度計。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：

苦撐七年後，大賺創新高：長榮航、華航還在吃疫後紅利、或是體質轉型有成？