台北股市26日開盤多頭即展開強攻，開高走高，大漲956點，加權股價指數以3萬9151點作收，漲幅2.5％，成交量8174億元，大盤扣除台積電漲幅來到4.02％。

美股從大跌轉為小跌，道瓊逆轉收紅，台指期夜盤也由重挫轉為翻紅，帶動台股收高，收復3萬9千點整數關卡。

台積電相對空壓罩頂，股價在平盤附近震盪，終場小跌5元，以2145元收盤，小跌0.23％；聯發科早盤強勢為反彈，但漲勢收斂，以3705元收，上漲60元，漲幅1.65％；台達電大漲65元，以1120元收盤，漲幅6.16％；鴻海開高走高，上漲10元，以216.5元收盤，漲幅4.84％；日月光投控也是開高走高，上漲23元，股價以511元收盤，漲幅4.71％。

台股26日盤中最高來到3萬9459點，大盤指數最多大漲1264點，不過，各權值股尾盤漲幅呈現同步收斂。