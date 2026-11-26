SpaceX太空資料中心計畫獲准，點燃低軌衛星概念股買氣，加上PCB、被動元件與記憶體同步反攻，台股26日收漲近千點、重返39,000點。華通（2313）、欣興（3037）、南電（8046）、國巨（2327）、華新科（2492）及南亞科（2408）等指標股亮燈漲停，資金由跌深回補擴散至衛星與電子零組件，成為盤面反彈主力。

加權指數以38,435點開出，盤中一度上漲逾1,200點，終場收在39,151點，上漲956點、漲幅2.5%，成交值約8,174億元。半導體權值股表現分歧，晶圓代工龍頭台積電（2330）收2,145元，下跌5元；聯發科（2454）收3,705元，上漲60元；日月光投控（3711）收511元，上漲23元、漲幅近5%。

PCB族群漲停板成排，欣興收643元、南電收731元、華通收168元，均亮燈作收，健鼎（3044）、金像電（2368）、燿華（2367）及敬鵬（2355）也同步攻頂。銅箔基板廠聯茂（6213）漲停收429元，騰輝電子-KY（6672）漲停收398.5元，買氣從載板、印刷電路板延伸至上游材料。

被動元件同樣氣勢強勁，國巨（2327）盤中打開漲停後，買盤再度湧入，終場鎖住339.5元；華新科（2492）漲停收210元，日電貿（3090）、禾伸堂（3026）及立隆電（2472）也全數亮燈，信昌電（6173）則大漲逾8%。從龍頭到通路、電容廠同步走強，成為電子股另一股撐盤力量。

低軌衛星買氣則由SpaceX新進展帶動。美國聯邦傳播委員會（FCC）25日核准SpaceX部署最多100萬顆衛星，打造名為「Starmind」的太空資料中心星系，利用軌道上的運算模組處理資料，再供地面使用，以因應AI運算需求成長，帶動市場對衛星板、通訊及相關零組件商機的期待。

除華通、燿華、敬鵬及騰輝電子Y外，低軌衛星相關概念股包括昇達科（3491）、啟碁（6285）、穩懋（3105）、兆赫（2485）、耀登（3138）、萬泰科（6190）、事欣科（4916）、大眾控（3701）、奇鋐（3017）及萊德光電-KY（7717），盤中也都攻上漲停，台光電（2383）、台燿（6274）亦一度亮燈，衛星題材成為帶動電子股買氣的重要推手。

先前承受沉重賣壓的記憶體族群也強勢回神，南亞科（2408）漲停收306元，上漲27.5元；華邦電（2344）亮燈收103.5元，上漲9元；群聯（8299）同步攻上漲停1,630元。記憶體、PCB與被動元件多路買盤匯集，帶動台股收復39,000點關卡。