台股27日收盤上漲956.38點、漲幅2.5%，終場以39,151.81點作收，成交量8,175億元；台積電（2330）收盤價2,145元，上漲5元，跌幅0.23%。

台指期夜盤走勢劇烈變化後，台股今日開高走高，在台積電使力之下，盤中漲點超過千點後，多頭更加穩固上攻，但台積電最後一盤遭狙擊而收跌。今日成交金額大且走高為：聯發科（2454）、台光電（2383）、台達電（2308）、景碩（3189）、南亞（1303）、聯電（2303）、日月光投控（3711）、金像電（2368）及南亞科（2408）；成交金額大且疲軟者則為：台玻（1802）、兆豐金（2886）、冠西電（2466）、華經（2468）、眾達-KY（4977）、松川精密（7788）、中華資安（7765）、資通（2471）及永豐金（2890）。

群益投顧表示，美國聯準會官員對12月升息態度偏鷹，但2027年油市供給過剩聲量漸大，美國總統川普稱中東軍費僅剩兩個月，可望減緩油價漲勢。大盤指數短線技術面仍屬跌深反彈格局，不排除持續震盪測試支撐；遇震盪酌量低接績優股，參考短期均線短打操作因應。

後續關注發展尚有：黃仁勳重返輝達執行⻑職位，但對於離任前即存在疑慮，包括AI行業內部循環融資、高度依賴舉債與股權來維持資本支出，以及龐大算力基礎設施投資能否產生足夠回報，仍將牽動市場投資信心。

此外，美國針對16個貿易夥伴不公平貿易行為301條款調查結果出爐，川普政府提議對14個主要貿易夥伴加徵新關稅，以因應美方所稱的結構性產能過剩問題；歐盟、南韓、日本及瑞士的關稅稅率均為15%，台灣協議關稅至少15%，中國大陸則將被加徵20%。