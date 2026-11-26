AI晶片功耗與封裝尺寸持續攀升，散熱規格升級帶動供應鏈強勢表態！台股26日盤中一度強彈逾1,200點，逼近4萬點關卡，健策（3653）、奇鋐（3017）雙雙攻上漲停，台達電（2308）、尼得科超眾（6230）盤中一度漲逾5%，雙鴻（3324）、建準（2421）、元山（6275）、力致（3483）等同步走揚。

均熱片大廠健策受惠美系AI晶片大廠下一代GPU全面轉向三片式設計，加上客製化晶片（ASIC）及雲端大廠自研晶片（TPU）需求同步升溫，三大類AI晶片客戶業務同步成長，相關新產品出貨動能可望倍數增加。法人預期，隨晶圓代工及封測大廠積極擴充先進封裝產能，健策2027年先進封裝相關業務占比可望上看80%至90%，GPU與ASIC相關業務也有機會迎來倍增成長。

業界指出，新一代AI晶片功耗邁向千瓦級以上，傳統單片式均熱片面臨熱阻及結構應力瓶頸，三片式架構有助兼顧散熱效率、封裝平整度與良率，預計2027年下半年起陸續放量。健策主要供貨晶圓代工及半導體封測大廠，產品須在晶片封裝量產前導入，因此營運動能與先進封裝產能擴張及新世代晶片導入進度高度連動。

值得注意的是，健策目前仍處於11月24日至30日處置期間，前一交易日收4,170元，近5日下跌8.75%，26日股價卻強勢攻上漲停，成為盤面矚目焦點。

另一散熱指標股奇鋐，10月合併營收達221.03億元，年增34.35%，連續第4個月改寫單月新高，前10月累計營收達1,793.51億元。展望後市，隨雲端服務業者（CSP）自研ASIC需求擴大，以及輝達次世代運算平台陸續推進，高功耗晶片帶動機櫃級液冷、水冷板及快接頭需求增加。奇鋐規劃投入150億至200億元資本支出擴充水冷產能，法人看好2027年獲利表現。

台達電則持續從電源供應延伸至AI資料中心整體電力與散熱解決方案。董事長鄭平看好第4季營運，預期本季營收優於第3季，因應上游材料價格上漲，公司已與客戶協商價格，預計自本季至2027年第1季陸續反映。法人看好高壓直流供電及液冷系統等布局，隨AI機櫃功率密度提高，系統級解決方案將成為後續成長動能。

整體而言，AI散熱商機正從晶片封裝級均熱片、水冷板，延伸至資料中心整體電力與液冷系統。不過，新產品導入仍須經過客戶認證及量產驗證，產能擴充與良率也將影響獲利表現，後續能否將AI需求轉化為實質營收與獲利，將是散熱族群延續強勢的重要觀察指標。