台股26日盤中大漲約900點，昨日重挫的金融股也普遍出現反彈，不過，先前已分別於23日、24日舉行第3季法說會的永豐金（2890）、兆豐金（2886），26日股價卻逆勢走跌。27日將接力舉行法說會的三大金控中，國泰金（2882）、台新新光金（2887）盤中均上漲約2%，公股金控第一金（2892）則在平盤附近震盪，表現相對弱勢，市場也關注各金控法說會後的股價表現。

永豐金、兆豐金分別於23日、24日盤後舉行第3季法說會，兩家金控法說會後的首個交易日，恰巧分別遇上台股報復性反彈及重挫行情，大盤劇烈震盪之下，個別金控的法說會效應難以辨識。不過，26日金融股普遍反彈，兩家金控股價卻同步逆勢走跌，法說會釋出的獲利及股利政策訊息，似乎未能為股價注入動能。

永豐金今年前三季稅後純益達368.58億元，年增79%，每股稅後純益（EPS）2.49元，淨收益達838.24億元，稅後純益及淨收益均創歷史同期新高，前三季年化股東權益報酬率（ROE）達18.32%，高於全體金控平均的14%，排名第二。

永豐金控總經理朱士廷23日在法說會上談及近期台股震盪時，引用班傑明葛拉漢的「市場先生」理論，強調價格與價值是兩回事，股價是市場報價，企業價值則取決於長期獲利能力，市場恐慌不代表企業價值消失。

針對明年股利政策，永豐金控財務長許如玫表示，盈餘分配率原則維持65%至70%，並以現金股利為主，股票股利則須視年底最終獲利及整體情況決定。

兆豐金今年前三季稅後純益達328.4億元，年增16%，EPS為2.21元，累計前十月自結稅後純益達343.3億元，年增12.8%，創歷年同期新高，EPS達2.31元。其中，銀行、證券、票券及產險等主要子公司獲利均較去年同期成長，非銀行子公司合計獲利貢獻約26%，顯示近年推動收益來源多元化已逐步展現成果。

談及明年股利政策，兆豐金控總經理張傳章表示，近三年股利配發率大致維持在七成左右，未來也將以此為原則，在兼顧股東權益及公司發展的前提下，維持穩定配息政策。

本周金控法說會尚未落幕，華南金（2880）昨日股價跌停作收，26日盤中則反彈逾3%，下午將舉行第3季法說會，27日再由國泰金、台新新光金、第一金接力登場。各金控明年營運展望、股利政策，以及近期股匯市劇烈震盪對獲利的影響，均為市場關注焦點。