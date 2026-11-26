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台股開高一度飆逾1,200點 法人：外在變數干擾 台股前低附近反覆震盪
美股四大指數昨（25）日跌多漲少，以費城半導體指數下跌0.6%較重，不過是從原本大跌拉抬至平盤附近，加上亞股26日主要股市也是多數上漲，帶動台股今日開高，一度大漲1,201點至39,396點。台積電（2330）盤中最高上漲15元至2,165元。
法人指出，受到美股費半指數大跌衝擊，台股昨日開低走低，盤中指數跌幅收斂留下影線，終場大跌1,926點作收；櫃買指數同步重挫，也大跌5.9%。盤面類股以電信服務、成衣、資安軟件等族群表現相對抗跌。美國10月PCE年增3.8%，加上市場擔憂川普新一輪關稅將導致全球貿易衝突加劇，預期大盤前低附近反覆震盪。操作策略上，台股前低附近反覆震盪，建議賣出股價表現弱勢與法人賣超股；可酌量低接營運穩健、法人承接股。做多留意電子相關、資安及成衣股。
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