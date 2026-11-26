中信投顧今日舉行2027年的投資展望說明會，對於台股大盤指數，中信投顧總經理陳柏州分析，今年底之前大盤可望回到季線附近，約當46000點附近，至於上攻5萬點就要看明年，大約會在明年第一季底，亦即落在農曆年之後。陳柏州認為明年的高點會在第四季看到，可望來到56000點，所對應的條件，包括了較今年3成的企業年獲利成長，以及大約在本益比17倍左右。

2026-11-26 12:03