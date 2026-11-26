中信投顧今日舉行2027年的投資展望說明會，對於台股大盤指數，中信投顧總經理陳柏州分析，今年底之前大盤可望回到季線附近，約當46000點附近，至於上攻5萬點就要看明年，大約會在明年第一季底，亦即落在農曆年之後。陳柏州認為明年的高點會在第四季看到，可望來到56000點，所對應的條件，包括了較今年3成的企業年獲利成長，以及大約在本益比17倍左右。

陳柏州指出，明年第三季會開始有一些影響市場的雜音，主要和美國聯準會的利率政策，以及AI資料中心政策的變數影響，不過即使如此，48000點仍有支撐，高點仍會出現在第四季。他分析，明年第四季會反應後年的獲利成長，因此指數仍有機會震盪走高，最高點仍會出現在第四季，大約來到56000點、57000點的水準。展望後年，陳柏州認為，2028年雖然變數會增加，但仍為有成長的一年，估計後年，即2028年的企業年獲利成長率會在2成至2成5左右。

至於輝達執行長黃仁勳的聽證會對美股和台股的影響，陳柏州分析，黃仁勳的回歸符合市場的期待，而且比預期來得早很多，現在看起來，共和黨鷹派的聲音算是擺平了，對民主黨尚未擺平，但有驚無險的機率較高，最恐慌的時間已經過去。若以資金面而言，降息不易，但升息也是緩步升息，雖然市場都在搶錢，但全世界的流動性迄今仍寬鬆，而且黃仁勳能持續坐穩這個位子，他所積極推動的NeoCloud的建立也不致斷鏈。

陳柏州指出，對於明年本益比相對預期保守，倘若能回到平均值，例如16.5倍，大盤指數將可上5萬點，至於下半年倘若本益比來到17倍，或是更多，那麼大盤指數就有機會來到大約56000至57000點的水準。

美股這二天因為感恩節而休市，陳柏州認為，休市的確有助於和緩市場的情緒，後續的股市能否真正趨於穩定，除了美股的影響之外，融資餘額的去化仍是重點。陳柏州觀察融資很多仍打死不退，他認為整個融資餘額要降至4千億以下才夠。對於外資動向，陳柏州分析，感恩節過後，接下來還有聖誕節假期，外資賣超應會趨緩，但何時回補，才是大盤指數反彈真正的重點。