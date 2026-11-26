外資昨日大舉賣超台股1,236.55億元，台玻（1802）卻逆勢獲外資買超近2.48萬張，為外資買超前十大標的中唯一一檔個股。不過，26日玻纖布族群普遍走強，富喬（1815）、南亞（1303）、德宏（5475）盤中均大漲逾5%，建榮（5340）也上漲約1%，台玻股價卻逆勢下跌逾3%，盤中成交量逾24萬張，躋身台股成交量前十大。

觀察外資近期對台玻的買賣超情況，外資先前連續八個交易日賣超台玻，累計賣超逾14.3萬張，25日台股重挫之際，外資卻終結連八賣，反手大買台玻近2.48萬張，不過，台玻當日股價仍下跌6.26%，收在59.9元，26日股價並未因外資大買出現反彈，反而持續走弱。

基本面方面，台玻第3季毛利率、營業利益率及稅後純益率均為正值，且較第2季提升，其中毛利率提升至31.6%，稅後純益27億元，每股純益（EPS）0.93元，優於市場預期。10月營收55.66億元，月增約12%、年增56.49%，創歷史新高，主要受惠於玻纖布事業營收持續攀升，整體出貨動能較9月成長，市場預估台玻今年EPS為2.8元。

台玻近年積極布局高階玻纖布，低介電（Low Dk）、第二代低介電（Low Dk2）及低熱膨脹係數（Low CTE）玻纖布等三款產品已獲銅箔基板（CCL）客戶認證，成功打入輝達（NVIDIA）供應鏈。在AI需求強勁下，CCL廠對高階電子級玻纖布需求持續攀升。

目前台玻高階玻纖布以Low Dk2及Low CTE為主要營收來源，其中Low CTE產品出貨量已較今年初顯著增加，預期2027年營收占比將持續提升。

為因應客戶需求，台玻積極擴充產能，2025年股東會已通過投入22.5億元改建桃園、鹿港共四座廠房，分兩期擴產，首期已投產，第二期預計今年底投產；2026年股東會再通過20億元產能擴建計畫，以確保Low Dk2及Low CTE產品產能供給，第三期擴產將於2027年完成，目前更已全面啟動第四期擴產計畫。

台玻董事長林伯豐先前指出，一旦客戶認證通過並採用台玻產品，由於更換產品涉及整體製程調整，因此不易被取代，台玻必須加速追趕客戶需求，掌握這波AI商機。