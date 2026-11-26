重電族群26日盤中集體走強，包括中興電（1513）、士電（1503）、東元（1504）、亞力（1514）、華城（1519）等盤中皆漲逾3%。趨勢上，法人認為，隨著生成式AI、台灣強韌電網計畫等推進，加上輸配電及高低壓配電設備規格升級，重電產業迎來新一波成長契機，同時也具備「進可攻退可守」防禦韌性。

法人分析，生成式AI帶動全球資料中心用電量快速攀升，國際能源總署（IEA）預估，2030年全球資料中心耗電量將突破1,000 TWh。隨著單機櫃功率密度從100 kW進一步朝1 MW發展，傳統資料中心建置方式面臨散熱及電力安全等挑戰，具備快速部署優勢的預製模組化資料中心因此加速崛起。

因此，法人預估市場規模將從2025年的293億美元，成長至2035年的1,280億美元，年複合成長率（CAGR）達13.8%。

另外，根據主計總處資料，2025年實質民間投資（涵蓋建築、機械設備及運輸工具等固定資產新增投資）年增26%，達2.2兆元，主要受惠AI與半導體擴產、資料中心建置、電力基礎設施投資及設備汰舊換新等需求帶動。

此外，法人補充，隨著政府積極推動綠能發展及強韌電網計畫，加上AI、高效能運算等新興科技應用蓬勃發展，帶動資料中心建置需求快速成長，美國電網擴建工程也持續推進，推升全球輸配電設備需求。

此外，2026年1至9月台灣輸配電設備產值年增14%，達1,120億元，其中高低壓配電設備約占19%。在電網升級、AI資料中心及半導體擴產等多元需求支撐下，宏于電機、亞力、華城、士電、東元、中興電等六家重電業者可望持續受惠，產業具備多元成長動能，營運展望相對穩健。