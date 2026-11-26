馬斯克旗下SpaceX獲美國聯邦傳播委員會（FCC）核准，最多可部署100萬顆衛星，打造太空AI資料中心，消息引爆台股低軌衛星族群26日多頭行情，台光電（2383）、華通（2313）、昇達科（3491）等14檔盤中一度同步漲停。不過，從題材發酵到實際獲利，台廠能否取得新世代衛星訂單，才是後續觀察關鍵。

FCC於25日宣布，有條件核准SpaceX部署最多100萬顆軌道運算衛星，打造名為「Starmind」的太空資料中心星系，藉由衛星上的運算模組在太空處理資料，再將結果傳回地面，以因應AI運算需求持續攀升。

SpaceX表示，太空衛星可直接利用近乎持續供應的太陽能，降低能源及營運成本，同時減輕地面資料中心的電力負擔。不過，核准100萬顆不代表立即全數部署。依FCC許可條件，SpaceX最晚須於2033年11月25日前部署並營運首顆衛星，2035年11月25日前完成10%、即10萬顆，2038年11月25日前完成50%、即50萬顆，並於2040年11月25日前完成全部部署。後續仍須克服技術、製造及發射能力等挑戰。

SpaceX擴大太空運算與星間通訊布局，也讓台灣衛星供應鏈受到關注。衛星PCB及HDI板方面，華通、燿華（2367）、敬鵬（2355）布局高階多層板；高頻材料則有台光電、台燿（6274），受惠於高頻低損耗銅箔基板需求。

射頻與微波元件包括昇達科、同欣電（6271）、全訊（5222），穩懋（3105）則布局GaAs、GaN等化合物半導體；地面通訊設備及終端應用可留意啟碁（6285）、耀登（3138）、兆赫（2485）、大眾控（3701）。至於光通訊領域，萊德光電-KY（7717）、聯鈞（3450）、華星光（4979）及光聖（6442）可望受惠於星間光鏈路發展，萬泰科（6190）、金寶（2312）及騰輝電子-KY（6672）則可從線材、電源及相關設備需求觀察。

其中，華通、昇達科、啟碁是市場關注度較高的衛星供應鏈代表，分別布局衛星高階PCB、射頻微波元件及地面通訊設備。不過，各家公司與SpaceX的實際供貨關係及新計畫訂單，仍須個別確認，不能將產業受惠直接等同於取得Starmind訂單。

除了Starmind新計畫，既有Starlink衛星網路升級也是台廠重要成長動能。市場關注的新世代Starlink V3，將提升網路傳輸容量並強化星間光通訊配置，有助帶動高頻微波元件、PCB、高階銅箔基板及光通訊零組件需求。

以昇達科為例，2026年上半年低軌衛星營收占比達77%，並布局亞馬遜、AST SpaceMobile等客戶。隨著衛星規格升級，單顆衛星零組件價值量有望提升，但實際效益仍須觀察後續出貨與營收表現。

台股26日開高走高，盤中一度大漲1,201.23點，最高來到39,396.66點。低軌衛星族群成為盤面強勢主軸，台光電、大眾控、啟碁、同欣電、耀登、萬泰科、騰輝電子、事欣科（4916）、穩懋、兆赫、奇鋐（3017）、華通、昇達科及萊德光電-KY等14檔攻上漲停，敬鵬、精測（6510）、台燿也一度亮燈。

不過，FCC核准的是部署許可，並非台廠已取得新增訂單。目前太空軌道上約有1.7萬顆衛星，SpaceX能否如期擴大部署，仍有待觀察。後續除了衛星發射進度，更應留意台廠是否取得新世代衛星設計導入、認證及量產訂單，以及衛星營收占比與毛利率能否同步提升。對台鏈而言，這波行情帶來新的產業想像，真正決定成長能否延續的，仍是訂單與獲利能否接棒。