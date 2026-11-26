美股甩開盤中熊市恐慌，台指期夜盤跌破36,000點後驚奇翻紅，帶動台股26日早盤一度大漲逾千點、站上39,000點，隨後漲幅收斂。上午9時48分前後，加權指數上漲近600點、報38,784點，台積電（2330）翻黑，買盤轉進PCB與被動元件，台光電（2383）、國巨*（2327）盤中雖打開漲停，仍維持強勢。

美股昨日先殺後拉，那斯達克100指數盤中一度較歷史收盤高點回落20%，觸及熊市門檻，隨後逢低買盤進場，道瓊逆轉收漲逾160點，那斯達克、標普500及費城半導體指數跌幅均收斂至1%以內。台指期夜盤也從低於36,000點的谷底拉回，終場收在38,397點、上漲274點，緩和市場恐慌。

半導體權值股表現分歧，晶圓代工龍頭台積電（2330）由平盤轉跌，報2,130元、下跌20元；聯發科（2454）報3,725元，日月光投控（3711）報499.5元，漲幅均逾2%，半導體類股指數則在平盤附近震盪。

電子零組件成為買盤焦點。銅箔基板龍頭台光電（2383）一度漲停至3,690元，隨後報3,585元、仍大漲近7%；PCB族群以華通（2313）鎖漲停、欣興（3037）上漲逾7%最受矚目。被動元件則由國巨*領軍，打開漲停後仍漲逾8%，華新科（2492）也上漲近7%，大型指標股吸引資金回補。

法人表示，美股在熊市疑慮升高之際出現承接，道瓊由大跌轉為收紅，有助穩定市場情緒。加上美國進入感恩節假期，外資交易動能可能降溫，有助暫時減輕台股連日承受的賣壓，讓跌深個股獲得喘息空間。

儘管美國核心PCE物價數據略高於預期，美方擬對台灣等14個經濟體加徵產能過剩301關稅，也增添市場壓力，但通膨、利率與關稅疑慮已在先前跌勢中部分反映。台灣適用商品的本輪301、最惠國及既有301關稅合計最高15%，台灣原產筆電整機與部分半導體品項則列入擬豁免清單，提案仍待公開徵詢。

供應鏈實際衝擊仍須依稅號、原產地及合約判定，部分電源、散熱與滑軌產品依現行交易安排由客戶吸收關稅。法人認為，市場經過連日重挫，恐慌性賣壓集中宣洩後，逢低承接與空單回補推動跌深反彈，但早盤漲幅收斂，也反映追價買盤仍有顧慮。

近期行情急跌急拉，不能僅以過去的技術指標與支撐、壓力慣性衡量。隨著AI加快資訊整理與傳播，消息從發布到交易反應的時間差持續縮短，買賣決策更集中，可能放大短線波動，觀察行情仍須搭配成交量、資金流向與基本面變化。