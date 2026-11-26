美股三指數逆轉收紅，台股沾光，在台指期開路下，開盤大漲逾600點，早盤以3萬8435點開出，開盤15分鐘已越過3萬9千點，大漲近千點。台積電雖然開高，但隨即跌回平盤以下，台達電、聯發科、日月光投控、鴻海均勁揚。

美股上演逆轉行情，原本還在消化通膨高於預期、美國新關稅，以及拋售AI股等利空消息的美股，道瓊跌幅一度達2.2％，那斯達克指數大跌4.6％，標普500指數也跌3.2％，但在買盤承接下，多頭在尾盤成功拉抬，收盤分別上漲0.33％、0.62％，以及0.25％，只有費城半導體指數收黑，跌幅0.65％。

台指期夜盤也跟著逆轉，盤中一度暴跌2190點，但終場逆勢收漲274點。台股開盤前，台指期最高回到3萬9千點之上。