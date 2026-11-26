美股昨夜漲跌互見，AI概念股賣壓持續升溫，台積電（2330）ADR下跌近2%，不過台指期盤後小漲274點，為台股帶來支撐。台股26日開盤上漲240.56點、以38,435.99點開出，隨後在聯發科（2454）領軍下，台達電（2308）、南亞（1303）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、智邦（2345）等電子股同步走強，昇達科（3491）、穩懋（3105）等低軌衛星概念股也接力上攻，帶動大盤漲勢擴大，盤中一度大漲超過950點，站回39,000點關卡之上。

不過，台積電（2330）、創意（3443）等指標股走勢震盪，壓抑多頭攻勢，指數未能進一步突破，盤面多空於38,000點至39,000點間激烈拉鋸。交投以主動中信台灣收益（00406A）、元大台灣50正2（00631L）及主動統一台股增長（00981A）相對熱絡。

美國通膨壓力未歇，加上川普政府擬對14個主要貿易夥伴加徵關稅，市場升息疑慮升溫，美股四大指數昨夜漲跌互見，道指逆勢收漲164點，那指、標普及費半指數同步收黑，輝達下跌3.91%、美光下挫4.53%、台積電ADR下跌1.96%，AI股賣壓延續，惟前一日破發的Anthropic收漲1.08%。台指期夜盤則小漲274點，收38,397點。

盤面上，五大權值股僅台積電持平於2,150元開出，其餘皆開高。其中，聯發科開3,720元、台達電開1,110元、鴻海（2317）開208.5元、日月光投控（3711）開500元。

類股方面，電子零組件、光電、塑化、玻陶、電機等漲幅居前，百貨貿易相對疲弱。

回顧台股25日表現，集中市場指數下跌1,926.92點、收38,195.43點，成交值近1.19兆元。三大法人合計賣超814.53億元，其中外資賣超1,236.55億元，投信買超550.35億元，自營商賣超（合計）128.33億元。

法人指出，美股尾盤強勢V轉，加上台灣301關稅稅率維持15%且不疊加，有利台股跌深反彈、挑戰收復年線。不過，外資提款及Fed升息疑慮仍未解除，短線恐維持劇烈震盪、反覆築底，操作宜保留資金彈性、避免過度槓桿，優先留意AI科技龍頭及防禦型族群。