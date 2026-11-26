台股25日遭遇沉重賣壓，長黑K棒再度跌破年線。法人表示，大盤自49,968點波段高點反轉以來，走勢已由前期的多頭N字上攻轉為C波修正格局，目前力守「國家隊防線」支撐，短線有望醞釀反彈，但若失守，中期多頭格局恐面臨更大風險。

從技術面觀察，法人指出，台股自10月6日高點49,968點一路拉回，近期低點已下探35,442點，隨著指數連日劇烈震盪，第二隻腳的輪廓似乎開始浮現，後續能否逐步形成W底，關鍵在於「國家隊防線」35,442點能否守穩。

事實上，法人表示，目前國安基金、四大基金等政策資金能否力守該關卡，將是決定中期多空格局的重要指標，短期若再度跌破35,442點，不僅代表中多格局遭到破壞，季線與半年線也可能進一步出現死亡交叉，技術面將轉趨不利。

技術指標方面，截至25日，日KD目前處於30附近的低檔區（K值30.38、D值30.62），未完全脫離弱勢，但已進入超賣警戒；MACD指標方面，DIF與MACD仍在零軸之下，不過柱狀體呈現負值收斂態勢。

現階段較理想的走勢，是在35,442點不破的前提下，透過短線反彈、在年線附近反覆震盪整理，並以「以時間換取空間」，逐步消化前波修正賣壓。至於多頭要重新取得主導權，至少須有效突破11月24日高點40,180點附近，才有機會進一步確認反彈力道，短線建議採取單邊順勢策略，避免在劇烈震盪中頻繁反手遭雙向洗盤。