美國感恩節假期前，科技股遭遇賣壓，美股主要指數多收黑。美國對貿易夥伴的301條款調查報告25日發布並提議對14個經濟體加徵關稅，其中台灣稅率最高15%，關稅戰火再起可能引發股市短期情緒恐慌及資金撤出相關族群。

投顧法人指出，美股強勢V轉，加上美國301調查台灣稅率維持15%不疊加，台股有望展開跌深反彈並測試收復年線；但美國聯邦準備理事會（Fed）12月升息變數與外資提款趨勢未歇，預期大盤仍將呈現震盪劇烈、反覆築底格局。

美國貿易代表署啟動對貿易夥伴的301條款調查，檢視製造業結構性產能過剩問題後，25日發布調查報告並提議對14個經濟體加徵關稅，其中台灣的稅率最高15%，不疊加既有最惠國（MFN）關稅，擬議的豁免項目包括鋁製品、木製品、專利藥品及半導體產品等。

美股道瓊工業指數25日終場上漲164.25點或0.33%，收50182.95點；標準普爾500指數下滑18.31點或0.25%，收7182.78點；那斯達克指數下跌147.74點或0.62%，收23585.80點；費城半導體指數下挫57.64點或0.65%，收8774.86點。

受人工智慧（AI）前景疑慮仍在、美國新關稅措施雜音影響，台股25日盤中重挫3440.45點，創盤中第2大跌點；午後跌勢收斂，終場下挫1926.92點，創史上第6大收盤跌點，收在38195.43點、跌破年線。

三大法人25日合計賣超台股829.55億元，其中，自營商賣超128.33億元，連續8個交易日賣超；投信買超535.32億元，逆勢連2買；外資及陸資賣超1236.54億元，為歷史第7大賣超金額，已連8賣。

產業訊息方面，外媒報導美國總統川普下週將親自出席晶圓代工廠台積電美國亞利桑那州廠擴建慶祝典禮，在成功推動黃仁勳重掌輝達後，進一步加深他對半導體產業的投入。

今年油價飆漲侵蝕航空業獲利，但長榮航客貨雙旺、展現營運韌性，前3季稅後淨利達189.2億元、年增2.3%。總經理孫嘉明表示，預估明年長程線票價穩健，第4季貨運收入有望再創高峰，AI伺服器供應鏈維持高出貨量，明年客貨運持續樂觀。

外媒報導鴻海印度子公司拖欠款項，傳遭供應商聲請破產。鴻海25日發布聲明表示，此案主要涉及供應商所提供服務，未符合印度子公司與供應商雙方契約約定及品質要求，雙方對履約情形及相關款項請求存在歧見，此案已進入司法程序，將依法維護自身合法權益。