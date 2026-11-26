輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳回任帶給全球股市激勵的效果，只維持一天，市場焦點很快轉向黃仁勳面臨的政治壓力加重，以及昔日大手筆投資、打造循環投資生態系的態度是否生變，同時再度憂心AI支出展望和美國升息前景。

美股標普500指數與那斯達克綜合指數24日雙雙重挫，25日早盤繼續走低，跌幅甚至比前一日收盤更深。仰賴AI交易的台日韓股市25日全數大跌，台股加權指數下挫4.8%，首爾Kospi指數跌6.2%，日經225指數跌2.8%。

被視為能對AI交易避險的印度Sensex指數則上漲1.8%，本月來漲逾12%，為主要亞股中最強，反映投資人對AI信心依然低迷，同時準備迎接聯準會（Fed）12月升息的前景。

輝達23日宣布黃仁勳復職當天，那斯達克收盤飆漲6.5%，標普500勁揚4.7%，創2025年4月來最大單日漲幅，市值回升約3兆美元。漲勢隔天蔓延至亞洲，台股收漲9%、韓股漲6.3%、日股漲近4%。但狂歡派對只維持一天。

分析師指出，黃仁勳回鍋，並未化解投資人對AI交易的深層疑慮，包括新雲端業者的融資壓力、AI支出的投資回收期。