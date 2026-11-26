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台股多殺多 提防四大變數
台股昨（25）日再遭空方襲擊，黃仁勳回任輝達執行長利多僅維持一日，加上美國關稅不確定性升溫，外資、自營商調節與散戶融資賣壓同步出籠，市場「多殺多」，但法人指出，台股後市具備「五大利多」支撐，11月底不排除有機會重返4萬點大關，但同樣有「四大變數」須留意變盤。
綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧策略長黃文清等看法，五大利多之一是MSCI權重調整生效後，短線可望為台股帶來約3,000億元被動式資金；二，國安基金持續進場；三，地方選舉過後大盤相對偏多。
四，美股科技股有望逐步止穩；五，外資台指期空單成本約在40,300點附近，若台股後續能夠重新站回該區間，可能引發空方回補。
市場賣壓昨日主要源自外資賣超1,236.5億元，連八賣，單日第七大賣超金額，期貨淨空單增加2,527口至10.5萬口；自營商同樣連八賣，昨日賣超128.3億元；投信逆勢大買550.3億元，單日第二大買超，連二買。八大公股行庫則大買758.9億元創下史上最大單日護盤金額，邁入連八買；上市櫃融資餘額同步減少203.3億，有利於籌碼沉澱換手。
展望12月行情，法人提醒投資人須密切關注四大變數對市場帶來的波動，包括：黃仁勳赴美國國會作證、國際油價與通膨走勢、美聯準會（Fed）利率決策、台灣央行理監事會議結果。
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