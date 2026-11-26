台股昨（25）日再遭空方襲擊，黃仁勳回任輝達執行長利多僅維持一日，加上美國關稅不確定性升溫，外資、自營商調節與散戶融資賣壓同步出籠，市場「多殺多」，但法人指出，台股後市具備「五大利多」支撐，11月底不排除有機會重返4萬點大關，但同樣有「四大變數」須留意變盤。

2026-11-26 02:39