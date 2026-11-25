安永聯合會計師事務所指出，今年台灣IPO市場表現持穩，上市、上櫃企業合計59家，整體家數較去年減少16家，總籌資額646.38億元，較去年減少429.64億元。值得關注的是，今年創新板掛牌動能明顯升溫，共10家公司掛牌，占上市家數逾三成，籌資金額約28.16億元，較去年大幅成長。從整體上市櫃產業表現來看，半導體業以籌資額338.67億元居各產業之冠，持續扮演資本市場重要動能。

安永表示，綜觀全球市場，那斯達克證券交易所募資額約2543億美元，位居全球首位。受到SpaceX、Anthropic、SK Hynix三家超大型IPO集中發行帶動，今年全球IPO籌資額4300億美元、年增143%，但受到全球市場波動影響，共1160家企業在全球上市、年減13%。至於中國和香港市場穩定成長，合計兩地上市家數預估超過310家、募資額預估超過1000億美元，家數與籌資額分別年增24%和59%。值得一提的是，今年港股籌資額4300億港元創下近五年新高，港交所居全球交易所籌資排名第二位。

截至11月24日，台灣上市市場共28家掛牌，較去年減少5家，籌資金額295.1億元，較去年減少554.86億元、年減65.3 %。其中，半導體業的倍利科以籌資48.48億元居首，占上市總籌資額16%；其次為綠能環保業的世紀能源，籌資41.21億元，占總籌資額14%，兩家合計占上市籌資額30%。今年有3家KY公司上市，分別是奧義賽博-KY創、永笙-KY及漢康-KY創，總籌資額達18.09億元。

此外，今年創新板共有10家掛牌，占上市家數逾三成；籌資金額約28.16億元， 占上市總籌資約9.5%，相較去年增加11.87億元，成長約72.87%，反映創新型企業透過資本市場籌資掛牌的動能持續提升。

上櫃市場共有31家企業掛牌，較去年減少11家，籌資額351.27億元，較去年增加125.22億元，年增55.39 %。產業分布以半導體業的掛牌家數最多，共5家占比16%。上櫃市場中，籌資額最大為半導體業的漢測，籌資額達216億元，占上櫃總籌資額61%；其次也是半導體業的創新服務，籌資額39.6億元，占總籌資額11%，兩家合計占上櫃籌資額72%，顯示半導體產業持續蓬勃發展。

安永說，今年台灣全體上市櫃企業中，家數最多的產業為生技醫療業共10家居冠；籌資額最多的產業為半導體業，總籌資額約338.67億元。此外，有93家企業申請興櫃，以半導體業、綠能環保業及生技醫療業等為主，顯示科技與創新產業持續透過多層次資本市場布局籌資與掛牌。

安永審計服務部營運長黃建澤表示，今年AI及半導體產業仍是支撐市場的主要成長動能，近期台股雖受國際利率政策、地緣政治局勢及科技股評價調整等因素影響，市場波動加劇；但台灣產業基本面與企業獲利動能仍具支撐，後續表現宜持續觀察全球資金動向及外部環境變化。展望2027年IPO市場，預期數位科技、生技醫療與綠能環保仍將是主要掛牌動能，面對國際政經局勢的不確定性，台灣經濟仍展現出強勁韌性，IPO市場可望維持穩健發展。