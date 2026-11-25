台灣永續投資大軍逼近25兆元，台股成長最猛。台北大學25日公布最新調查，2025年底永續投資資產達24.9兆元、年增11.8%，其中台股年增45.3%、居各類資產之冠，投信投顧及政府基金更撐起整體逾九成增量。

台北大學25日公布2026年《台灣永續投資調查》，共有69家機構投資人參與，總管理資產達66.8兆元，其中61家已投入永續投資，占受調查機構近九成，永續投資金額則占總管理資產37.2%。

拆解永續投資資產配置，國外債券以11.3兆元、占比47%居冠，其次是台股6.4兆元、占26.6%，共同基金則以1.7兆元居第三，三大資產合計占比逾八成。

其中台股永續投資規模年增45.3%，是成長最快的資產類別。

永續投資的成長引擎也出現變化。2025年整體永續投資資產增加2兆6,309億元，光是投信投顧業就增加1兆5,823億元，占整體增量六成；政府基金再增加8,791億元，兩者合計貢獻逾九成增量。

反觀資金雄厚的壽險業，永續投資規模雖以14.1兆元穩居各業之冠、占整體近57%，但年增僅1.1%，遠低於政府基金的38.3%、投信投顧業的26.9%及產險業的22.4%。

若從各業永續投資占總管理資產比重來看，投信投顧業更以53.5%居冠，意味逾半管理資產已納入永續投資，其次才是壽險業的41.9%。

不只資產配置及成長動能出現變化，機構投資人的投資手法也在改變。

目前永續投資方式仍以「負面／排除性選股」為大宗，金額達10.8兆元，但透過股東身分與企業溝通、要求企業改善的「企業議合」，金額已從2.2兆元增至3.5兆元、年增62.2%，是八大永續投資方式中成長最快者。

台北大學商學院長黃啟瑞指出，機構投資人愈來愈傾向主動與企業溝通、推動改善，而非單純撤資，與國際轉型金融趨勢逐步接軌。

不過，永續投資規模愈大，如何檢驗成效也成為新挑戰。

調查顯示，近六成機構認為難以衡量永續投資的影響力，更有17%機構認為企業轉型計畫的可信度難以評估，顯示市場關注焦點已從企業「有沒有揭露」，轉向「有沒有成效」。