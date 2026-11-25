臺灣證券交易所近日參與2026 Meet Taipei創新創業嘉年華，以「臺灣創新板（tib-創）」為主題打造專屬主題館，並再度將創新板的精神象徵—tibit創新板獨角獸帶至現場，吸引眾多新創團隊、創投機構、政府代表及投資人到場參觀交流。

證交所今年並再度擔任Neo Star Demo Show共同推動夥伴，頒發總獎金60萬元給前三名得獎新創團隊，以具體行動支持新創企業發展，展現台灣資本市場對創新創業潛力團隊的重視與鼓勵。

證交所上市二部經理田建中指出，創新板秉持支持創新、陪伴成長的精神，致力協助具成長潛力的企業對接資本市場，證交所未來也將持續深化與創投、企業及政府單位的合作，串聯新創生態圈資源，支持更多優秀新創團隊在臺灣茁壯成長，邁向國際舞台，並邀請各界共同響應「現在，投資未來」。

本次證交所專館以「你怎麼期待，未來就怎麼來」為主軸，展現創新板對創新未來的期待。現場吸引眾多觀展者洽詢上市規劃與資本市場相關議題，聚焦創新板產業、上市條件、申請上市流程及專屬陪跑資源等，反映市場對創新板制度及資本市場籌資管道的高度關注。

此外，今年證交所在Meet Taipei首度設置「光之樹Coffee Bar」，以環形光圈圍繞tib-創標誌，傳達創新向下扎根、向上綻放意象，於開展首日即提供超過300杯「現在，投資未來」主題咖啡，供現場參展及觀展者享用，透過互動拉近大眾與資本市場的距離，成功提升創新板於新創生態圈能見度。

創新板自開板以來，已協助超過30家創新企業成功進入資本市場，涵蓋數位雲端、綠能環保、次世代通訊、半導體及生技醫療等前瞻領域。近期亦持續推動制度革新，包括開放創新板股票得作為權證發行標的，以及取消投資創新板股票須簽署風險預告書之規定，進一步提升市場交易便利性及投資參與度。

展望未來，證交所將持續廣納創新企業、創投機構及各界建議，打造最友善且彈性的上市制度，並深化國內外資本與產業資源鏈結，逐步建構完善的創新籌資生態系，讓台灣不僅是科技島，更要成為匯聚創新資本、孕育新創企業的資本島。