近期台股受國際政經變數影響呈現劇烈震盪，部分個股因短線急跌遭列為注意股甚至打入處置股，引發市場對流動性緊縮的關注。產業界日前在行政院產金座談會中正式建言，盼主管機關檢討處置股相關限制；據了解，主管機關已於今日邀集證交所、櫃買中心等周邊單位研商，確立處置機制將朝更開放、兼顧流動性的方向調整，相關放寬措施最快於年底有望上路。

行政院23日邀集科技與金融業巨頭舉行座談，工商協進會理事長吳東亮在會中反映，現行處置股要求買方「預收款券」，在股市重挫時容易提高交易門檻、導致買盤縮手，建議在市場波動劇烈時彈性放寬相關規定。

在產業界與府院高度重視下，金管會25日召集證交所、櫃買中心進行內部討論。據悉，主管機關考量「處置措施」本身涉及違約交割風險控管，且證交所已於今年8月10日將處置股撮合時間從每5分鐘、20分鐘統一大幅縮短為「約每2分鐘一次」，處置天數也由10個營業日減半至5日，交易頻率已明顯放寬；因此，現階段政策方向傾向先從「源頭」著手，檢討並調整「公布注意股」的認定標準。

市場人士分析，只要讓個股在正常市場波動下較不容易觸發注意股條件，連帶後續累積進入處置階段的檔數就會自然減少，既能維持處置制度防範違約交割的防火牆功能，也能避免在盤勢震盪時過度壓抑市場流動性。

現行注意股共有14款認定標準，分為「累計型」與「純警示型」兩大類。例如：個股近6個營業日累積漲跌幅逾32%（或逾25%且收盤價差達50元以上）並顯著偏離大盤與同類股走勢，以及涵蓋純成交量放大、累積周轉率過高、千元以上高價股6日收盤價差達300元以上、借券賣出占比過高及當沖比逾60%等情況，觸發後僅會盤後公告提醒風險，原則上不會單獨累計進入處置。

另外，針對產業界關注的「預收款券」是否在極端波動時彈性暫停，27日專家會議將一併把處置方式、標準與時間三大面向納入廣泛討論。

證交所27日召開的專家會議將彙集產官學界意見。據了解，會中將邀請政治大學財管系教授李志宏、台灣大學法律學系教授曾宛如等共3位具備金融與法律專業背景的學者與會把關。證券圈人士強調，證交所在8月推出處置新制時，即已明定建立「每半年定期檢討機制」，因此27日的會議早已排定時程，純屬制度常態性精進，與選舉等外部因素無關。

回顧台股歷史，權王台積電雖多次因短線價差擴大列入注意股，但從未進入處置；反觀IC設計龍頭聯發科今年5月曾因AI題材強漲、在同族群中表現一枝獨秀，成為台股史上首檔市值破5兆元的處置股，也因此促成8月「高價股條款」修法。

法人分析，現行累計處置條款除要求個股漲跌幅達標外，還須與大盤及同類股指數走勢出現顯著偏離；大型權值股因占指數權重極高，走勢與大盤高度連動，除非出現單一權值股脫鉤暴漲暴跌的極端市況，否則要被「關禁閉」的難度相當高。