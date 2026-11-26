盤勢分析

美股半導體股受AI前景疑慮影響回檔，加上關稅政策不確定性升高，拖累台股昨（25）日大幅震盪，終場跌1,926點，收38,195點。盤中一度下探36,681點，隨低接買盤進場，收盤較低點回升逾1,500點。指數跌破年線，且下跌家數遠多於上漲家數，目前僅能視為低檔承接浮現，中期底部仍待確認。

基本面與股價表現呈現落差。台灣10月外銷訂單1,238.2億美元、年增78.3%，歷史單月新高，資訊通信與電子產品訂單分別年增107.2%及89.8%，顯示AI、高效能運算及資料中心外需仍強。

研究機構持續看好2027年AI伺服器需求，隨規格升級，商機亦由運算晶片延伸至高階載板、電力供應及高速互連，因此近期股價急跌尚不能直接解讀為AI硬體需求反轉。

不過，市場對AI焦點已由需求規模轉向投資效益。資料中心資本投入龐大，資金成本偏高，市場更加重視資本支出效率、自由現金流及投資回收期。

此外，美國貿易代表署先前針對台灣等經濟體展開301調查，近期市場傳出調查結果可能公布，後續關稅措施不確定性亦為出口產業增添變數。

投資建議

籌碼面呈現內外資對作，外資昨日賣超1,236.5億元，投信買超535.3億元，三大法人合計賣超829.5億元；外資台股期貨淨空單增至105,709口，顯示避險情緒仍高。

操作上宜選股不選市、汰弱留強，在指數重新站回年線、外資賣壓收斂前，持股宜保留彈性；具訂單及基本面支撐的AI供應鏈，可待量價止穩後分批布局。