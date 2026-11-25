金管會鼓勵上市櫃公司實施庫藏股自救自家股票，今日金管會公布最新統計指出，11月6日以來，已新增47件(上市15件及上櫃32件)庫藏股申請案，預計最大可買回金額共計約297.29億元，若合計截至11月24日仍在執行的先前庫藏股執行案57件(上市19件及上櫃38件) 的最大可買回金額約332.65億元，則合計現有執行中的，和新增的庫藏股案，買盤量共計有629.94億元。

金管會也統計限空令的執行成果指出，盤中借券賣出委託數量限額自11月9日調整為3%，11月20日調整為1%，實施以來截至11月24日止，集中市場借券賣出成交值佔市場成交值比重介於0.27%至2.00%之間，均低於實施前一日，即11月6日的2.97%；借券賣出成交值介於25.62億元至175.91億元之間，亦低於實施前一日的392.70億元。截至115年11月24日，信用交易之整戶擔保維持率為172.39%，整體市場借券賣出占市場成交值比率為1.64%。

由於台股與韓股在亞股中和美國費半的連動度最高，11月以來的股市跌幅亦為亞洲主要股市最。統計顯示，今日台股收盤指數為38195.43點，下跌1926.92點，跌幅4.8%，成交量約1兆1881億，跌幅小於南韓的6.09%，但大於日本的2.94%；統計也顯示，11月以來截至25日止，台股跌幅15.52%、小於南韓跌幅17.97%，但高於日本的10.06%。