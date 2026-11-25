為推動台灣資本市場發展，落實主管機關打造「亞洲資產管理中心」及「亞洲創新籌資平台」政策目標，櫃買中心與台灣證券交易所共同組成「資本市場服務團」，25日再度攜手資誠聯合會計師事務所舉辦「2026年資本市場多元籌資管道及掛牌優勢」。

本次活動特別邀請上櫃公司天能綠電及上市公司心誠鎂行動醫電分享企業進入資本市場的實務經驗，透過制度介紹、專業交流及成功案例分享，串聯專業資源與掛牌實務經驗，協助企業掌握成長新契機。

櫃買中心上櫃審查部經理曾文正表示，儘管近期國際股市震盪，上櫃公司營運表現仍相當亮眼，今年前三季累計營收達2.9兆元，年增32%；稅前淨利達4,915億元，年增124%。企業申請掛牌亦持續熱絡，去年申請上櫃44家，創近十年新高，今年截至11月25日止，申請上櫃及登錄興櫃家數分別達41家及88家，均超越去年同期，櫃買中心更即將迎來第900家上櫃公司，邁向市場發展新里程碑，市場持續成長的背後，是櫃買中心長期深耕企業服務、陪伴企業成長的成果。櫃買中心透過建構創櫃板、興櫃及上櫃多層次資本市場，協助不同發展階段的企業逐步茁壯。興櫃市場可協助企業健全公司治理、提升市場能見度；上櫃市場則具備高本益比、高周轉率及高流動性等特色，有助企業籌資、吸引人才及提升市場評價。

曾文正進一步表示，近年來申請上櫃企業的產業類型日益多元，從半導體AI供應鏈、傳統產業隱形冠軍，到生技醫療、資安及雲端服務等新興產業，均展現蓬勃的發展潛力。櫃買中心將持續發揮多層次資本市場優勢，協助不同規模及發展階段的企業選擇合適的掛牌板塊，透過資本市場資源挹注，加速企業成長、提升市場競爭力。

證交所上市一部經理陳怡成提到，台灣資本市場近年表現亮眼，上市公司總市值表現亮眼，儘管近期國際股市波動加劇，國內企業營收仍持續成長，展現穩健的經營實力及產業競爭力。為滿足不同產業及發展階段企業的需求，證交所持續優化上市制度，並透過創新板提供具創新能力及成長潛力的企業更多元的掛牌選擇。上市櫃不僅是企業發展的重要里程碑，更是提升公司治理、資訊透明度及永續經營能力的新起點，期盼企業及早布局資本市場策略，為未來長期發展創造更多可能。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長林永智表示，近年櫃買中心及證交所積極走入產業第一線，主動協助企業瞭解各市場板塊特色及優勢。企業邁向資本市場雖面臨諸多挑戰，卻有助於取得成長所需資金、引進策略股東、吸引優秀人才及拓展國際市場。資誠將持續發揮專業陪跑力量，協助企業選擇適合自身發展的資本市場，並陪伴企業穩健成長。

座談會並邀請天能綠電總經理唐亞聖分享企業上櫃歷程與經營心得，從實務角度說明進入資本市場對於企業籌資規劃、公司治理、品牌能見度及業務拓展的助益，提供與會企業寶貴的參考。

本次活動除安排上櫃制度及資本市場趨勢介紹外，資本市場服務團與資誠專業團隊亦於會後與來自半導體、AI應用、先進製造、生技醫療、數位雲端及綠能環保等產業之企業高階主管進行面對面交流，針對企業掛牌規劃、產業發展及資本市場策略深入交換意見，現場互動熱絡，獲得與會企業熱烈迴響。

展望未來，櫃買中心將持續攜手專業中介機構，整合資本市場資源，主動深入產業、發掘具發展潛力的優質企業，透過多元籌資平台與全方位輔導服務，陪伴企業穩健成長、拓展國際市場，共同壯大台灣資本市場，為產業創新與經濟發展注入新動能。