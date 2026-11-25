全球AI產業迎來重磅穩定訊號！美國AI晶片指標大廠輝達（NVIDIA）於美東時間11月23日正式宣布，董事會一致通過創辦人黃仁勳復職，即刻恢復總裁、執行長及董事職務，結束自11月12日請辭以來的領導層變動。此舉不僅消弭市場先前對AI研發進度與營運策略的疑慮，更為台灣半導體及AI供應鏈的中長期訂單能見度注入強心針。

與此同時，台股自10月7日一度挑戰五萬點大關後持續修正，累計至11月20日波段高低點跌幅約計達27.7%。為穩定市場信心，主管機關隨即升級護盤措施，宣布自11月23日起針對全體上市櫃股票實施平盤以下全面禁止放空，並將最低融券保證金成數調升至150%，同時暫停券商新申請發行認售權證，鼓勵企業實施庫藏股及金融業召回借券。政府透過「抑空、擴買」雙管齊下的政策組合拳，期能有效穩住台股陣腳。

回顧2000年以來國安基金前九次進場紀錄，進場一年後上漲機率約計達78%（平均漲幅逾兩成）。市場法人指出，在盤勢尋求止穩階段，具備技術護城河與全球競爭優勢的台灣半導體供應鏈，向來是資金回補與領軍反攻的核心指標。兆豐台灣晶圓製造（00913）完整涵蓋晶圓代工、IC設計、封測、記憶體與矽晶圓等關鍵生態系；根據Lipper統計至今年10月底，00913今年來報酬率達99.4%，位居同類型基金前段班，充分展現「適度含積量、擁抱半導體護國群山」的配置優勢。

檢視00913至11月23日前十大成分股配置，聚焦具備全球競爭力的指標性大廠，包括台積電（2330）（27.89%）、聯發科（2454）（16.16%）、日月光投控（3711）（9.08%）、聯電（2303）（9.03 %）、南亞科（2408）（6.80%）、華邦電（2344）（6.39%）、穩懋（3105）（4.75%）、環球晶（6488）（3.79%）、世界（5347）（2.80%）與中美晶（5483）（2.46%）。

兆豐投信指出，台積電、聯發科、日月光投控等指標權值股，向來是政策護盤與長線法人資金重點關注的標的。隨著AI持續加速向終端應用普及，先進製程與先進封裝需求維持強勁，半導體供應鏈在經歷籌碼沉澱後，有機會展現較佳的營運韌性與反彈潛力，建議投資人趁市場評價修正之際，評估分批布局台灣半導體產業的長期成長動能。