台股24日狂飆逾3,000點，25日又重挫1,927點。金管會公布三波救市成效，減賣壓方面，單日借券賣出金額最低已驟減逾九成；增買盤方面，11月6日以來新增47件庫藏股案，潛在買盤近300億元。

川普關稅戰再掀市場恐慌，台股25日收38,195.43點、跌幅4.8%，成交值近1.19兆元。據金管會統計，同時間觀察的六個亞洲市場中，僅韓股跌幅6.09%較台股重。

累計11月以來至25日下午1時30分，台股已跌15.52%，跌幅高於日本10.06%、新加坡7.89%、香港4.8%及上海綜合指數2.71%，僅次於韓股的17.97%。

金管會從11月9日起陸續祭出三波救市措施，從限空、有條件禁止平盤下放空，到全面禁止平盤下放空，盤中借券賣出委託數量上限從30%一路降至1%，融券保證金也從90%拉高至150%。

據金管會統計，限空措施上路後至24日止，集中市場單日借券賣出成交值介於25.62億元至175.91億元，均低於限空前的392.7億元；占市場成交值比重也從2.97%，降至介於0.27%至2%。

其中，20日有條件禁盤下空上路當天，借券賣出金額驟降至25.62億元最低點，較限空前大減逾九成，占成交值比重也降到0.27%低點。

23日全面禁盤下空，借券賣出則略為回升到61.97億元，24日再攀升到71億元，占比1.64%。

除了抑制空方賣壓，金管會也鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，若於今年第4季至明年第1季期間屆滿或執行完畢，可納入今年ESG評鑑指標得分。

截至24日止，上市櫃公司仍在執行中的庫藏股案共57件，預計最大買回金額332.65億元。其中光11月6日以來就新增47件，預計最大買回金額達297.29億元，占整體近九成。

為減輕融資斷頭賣壓，整戶擔保維持率追繳門檻也自24日起從130%降至120%。據金管會統計，截至24日止，信用交易整戶擔保維持率已回升至172.39%。

儘管空方降溫、庫藏股買盤蓄勢，台股仍難抵國際利空衝擊。金管會將持續關注國際情勢及市場變化，適時採取相應措施。