台新證券於今年度「TCSA台灣企業永續獎」中文永續報告書類別榮獲白金獎，並於「GCSA全球企業永續獎」全球企業永續報告類別獲得銀獎，展現公司在永續治理、資訊揭露及金融本業實踐上的具體成果。台新證券除持續提升永續資訊揭露品質，更將ESG理念融入企業營運與金融服務，發揮金融專業的永續影響力。

台新證券總經理陳立國表示，台新證券依循台新新光金控永續發展策略，聚焦「氣候行動、金融共榮、永續賦能」三大方向，將ESG理念落實於營運管理及金融業務。在綠色金融方面，積極協助再生能源及ESG相關企業籌資，支持具永續願景的企業進入資本市場。2025年協助寶綠特資源再生工程公司完成IPO送件並順利上市，該公司長期投入PET回收再利用及rPET技術研發，推動塑膠資源循環應用，為循環經濟發展注入成長動能。

在金融共榮方面，公司持續深化普惠金融，攜手公益夥伴深入偏鄉校園及地方社區舉辦「理財工作坊」，服務對象涵蓋偏鄉學童、銀髮長輩及身心障礙族群，透過理財知識傳遞、防詐宣導及模擬詐騙情境，提升不同族群的金融素養與識詐能力。自2023年推動以來，已累計辦理8場「理財工作坊」，服務近300人次，讓金融知識觸及更多社會族群，落實金融平權。

此外，台新證券也從企業內部扎根永續文化，透過「永續種子課程」引導員工認識永續農業與生物多樣性，並辦理二手書籍及衣物募集活動，結合公益團體推動資源再利用與循環經濟，鼓勵員工將永續行動融入日常生活，從企業內部延伸至社會參與。

台新證券今年亦在「2026年台灣永續投資獎」一舉榮獲一銀四銅，並於「台灣永續行動獎」金融教育類別獲頒銅獎，展現公司在永續治理、責任投資及金融教育推動上的具體成果。未來將持續深化永續治理、提升資訊揭露品質，結合金融專業與創新服務，從綠色金融、普惠金融及環境永續等面向發揮金融本業影響力，攜手企業與社會共創長遠永續價值。