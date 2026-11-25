台股25日再遭猛烈賣壓，終場下跌1,926.92點、跌幅4.8%，收在38,195.43點，成交金額約1.18兆元。外資擴大賣超1,236.55億元，賣超榜由元大台灣50（0050）居首，聯電（2303）、力積電（6770）及台積電（2330）三檔晶圓代工代表股也全數進入前十名。不過，買超榜卻由ETF占據九席，其中主動統一台股增長（00981A）獲買超逾36.5萬張，形成鮮明對照。

統計三大法人25日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超1,236.55億元，投信大舉買超535.32億元；自營商賣超（合計）128.33億元，其中自行賣超73.63億元、避險賣超54.70億元。三大法人合計賣超829.56億元，投信買盤仍難抵銷外資與自營商的調節力道。

觀察外資賣超前十名，0050遭賣超約11.6萬張，高居榜首；聯電遭減碼約6萬張，為榜內賣超張數最多的個股，股價重挫跌停87.4元。永豐金（2890）、兆豐金（2886）分別遭賣超約4.7萬張及4.4萬張，鴻海（2317）則遭賣超約3.6萬張。其餘依序為力積電、台積電、元大台灣50正2（00631L）、第一金（2892）以及凱基台灣TOP50（009816）。

其中，聯電、力積電及台積電三檔晶圓代工代表股，合計遭外資賣超逾12.1萬張；永豐金、兆豐金及第一金三檔金控股，合計也遭減碼逾11.3萬張，顯示賣超榜中的調節範圍橫跨電子與金融，並非僅集中於AI相關個股。

股價方面，台積電終場下跌80元、跌幅3.59%，收2,150元，成交金額達1,687.88億元，居全市場之冠；0050下跌5.64%，收90.30元，成交金額390.19億元。元大台灣50正2則下跌11.93%，收23.78元，成交量逾131萬張，顯示大型股與槓桿型ETF同為當日交易焦點。

相較於賣超榜涵蓋多檔電子、金融權值股，外資買超前十名呈現高度ETF化，十檔中有九檔為ETF，其中八檔為主動式ETF，並包辦前四名。

主動統一台股增長（00981A）以買超約36.5萬張居冠，主動復華未來50（00991A）以約16.8萬張居次，第三名為主動統一升級50（00403A）約14.6萬張，第四名則是主動中信台灣收益（00406A）約7.5萬張。

第五至第十名依序為台玻（1802）、復華富時不動產（00712）、主動國泰動能高息（00400A）、主動復華全球50（00409A）、主動統一全球創新（00988A），以及主動富邦台灣龍耀（00405A）。

00981A不僅是外資買超冠軍，也以逾134萬張成交量居當日成交量排行第一，成交金額275.06億元。不過，大量外資買超並未扭轉當日跌勢，00981A終場仍下跌6.85%，收20.53元；00991A、00403A及00406A也分別下跌5.58%、6.97%及6.15%。

台玻是外資買超前十名中唯一個股，獲加碼約2.48萬張，但股價同樣未能逆勢收紅，終場下跌4元、跌幅6.26%，收59.9元。

整體而言，外資25日買賣超榜呈現「賣大型股ETF、電子與金融代表股，買超榜則由主動式ETF主導」的反差。

資料來源：證交所