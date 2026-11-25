企業準備上市櫃，須面對內控管理、財務經營及資訊透明等挑戰。資誠指出，透過中長期輔導與規劃，可協助企業穩健進入資本市場；證交所與櫃買中心也共同成立「資本市場服務團」，提供一站式專業服務，協助企業推進上市櫃計畫。

資誠25日與證交所、證券櫃檯買賣中心共同舉辦「115年度推動優質企業邁向資本市場座談會」，邀請近30家企業參與，聚焦市場趨勢、上市櫃流程與實務經驗，協助企業釐清進入資本市場的策略。

資誠審計服務營運長林永智表示，北台灣是台灣產業及資本市場的重要據點，擁有支持中小企業發展的豐富資源。資誠長期陪伴企業成長，在企業邁向上市櫃的各個關鍵階段，提供中長期輔導、規劃及諮詢服務，協助企業做好準備。

本次座談會介紹上市櫃公司現況、首次公開發行（IPO）流程，以及中小企業在資本市場中的定位，並討論企業轉型方向與因應方式。證交所、櫃買中心及企業代表也透過現場問答，分享最新政策、實務動向與第一線經驗，回應企業籌備上市櫃時遇到的問題。

已上市的心誠鎂行動醫電公司（6934）及上櫃的天能綠電公司（7842），也分享從籌備到正式掛牌的經驗。心誠鎂財務長杜維誠表示，透過主管機關、會計師及券商等密切合作，公司順利完成上市，並在上市後進一步擴大發展能量。

天能綠電總經理唐亞聖表示，上櫃掛牌讓企業擁有更多元的籌資管道，也明顯提升客戶與供應商的信任度，有助吸引並留住核心人才。

資誠表示，面對產業環境與資本市場快速變化，將持續攜手證交所及櫃買中心，從營運、財務與稅務規劃，到籌資、上市櫃及轉型發展，提供企業所需的專業支持，協助掌握市場機會、強化營運韌性與競爭力。