受美股科技股反彈熄火、美國關稅政策走向、聯準會升息疑慮，以及即將公布的PCE通膨數據等變數影響，市場信心再度受挫。輝達（NVIDIA）股價24日重挫5.86%，台積電ADR同步下跌3.91%，拖累台股25日開低走低。集中市場指數盤中一度狂瀉3,440.45點，最低下探36,681.90點，跌幅逼近8%；尾盤跌勢雖見收斂，終場仍下跌1,926點，跌幅4.8%，收在38,195點，市場交投劇烈震盪，單日成交量放大至1.18兆元。三大法人持續賣超829.56億元。

統計三大法人25日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）擴大賣超1,236.55億元，投信大舉買超535.32億元；自營商賣超（合計）128.33億元，其中自行賣超73.63億元、避險賣超54.70億元。

盤面上，大型權值股全面走弱，成為大盤重挫的主要壓力。護國神山台積電（2330）盤中最低觸及2,020元，終場下跌80元、跌幅3.59%，收在2,150元，影響大盤跌點約615點，單日成交金額高達1,687.88億元居冠；聯發科（2454）重挫405元打入跌停，收3,645元，影響大盤近180點，成交金額達809.59億元；鴻海（2317）下跌20元、跌幅8.83%，收206.5元；台達電（2308）下跌30元、跌幅2.76%，收1,055元；日月光投控（3711）亦跌7.92%，收488元。

千金股同步承壓，股王信驊（5274）下跌345元、跌幅3.77%，收8,795元；旺矽（6223）、創意（3443）、漢測（7856）、創新（7828）服務紛紛跌停作收。不過仍有少數高價股逆勢突圍，川湖（2059）大漲305元、漲幅4.92%，收6,505元；貿聯-KY（3665）上漲3.82%、收1,630元，健策（3653）與大立光（3008）亦分別收紅2.96%與1.13%。

除電子權值股外，金融族群也遭遇沉重賣壓。華南金（2880）、永豐金（2890）雙雙打入跌停，兆豐金（2886）重挫逾9%，第一金（2892）、富邦金（2881）跌逾7%，中信金（2891）、凱基金（2883）、玉山金（2884）及台新新光金（2887）等跌幅也均超過6%。

此外，避險與槓桿型ETF交投熱絡，主動統一台股增長（00981A）以逾134萬張居成交量之首，元大台灣50正2（00631L）重挫11.93%，成交量達131萬張，反向ETF元大台灣50反1（00632R）則逆勢上漲6.94%。