黃仁勳回歸輝達（NVIDIA）執行長職務，帶動台股昨天強勢反彈，但AI前景疑慮仍在，加上美國新關稅措施雜音，台股今天盤中重挫3440.45點，創盤中第2大跌點；午後跌勢收斂，收盤下挫1926.92點，創史上第6大收盤跌點。

加權指數今天收在38195.43點，跌破年線約39551點，成交金額放大至新台幣1兆1881.99億元。

台積電盤中大跌210元，創盤中第2大下跌金額，終場收在2150元，跌80元，跌幅3.59%；聯發科鎖住跌停價3645元至收盤；台達電收在1055元，下挫30元，跌幅2.76%；鴻海一度跌停，終場收206.5元，跌20元，跌幅8.83%。聯電走跌，收在跌停板87.4元。

股王信驊收在8795元，下挫345元，跌幅3.77%；股后川湖逆勢上漲305元，漲幅4.92%，收6505元；創意收跌停板5070元。

CPO概念股上詮、眾達-KY均收在跌停價，分別為245元、144元。

台塑四寶股價表現部分，台塑收56.8元，跌6.73%；南亞收226.5元，重挫9.04%；台化收59.1元，下挫8.09%；台塑化逆勢上揚0.37%，收80.6元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股24日強彈3310點，創收盤最大漲點，今天會開低走低下挫，主要是黃仁勳重掌輝達，仍須面對美國國會聽證及調查，投資人對AI前景疑慮未除，造成全球股市再跌。不過，美國總統川普認為黃仁勳應無涉犯罪，且若有問題，也一定特赦黃仁勳，所以結果已定，只是黃仁勳面對國會調查過程依然艱辛，台股反彈應未結束。

至於美國新一輪關稅計畫，黃國偉指出，川普的對等關稅已遭認定違憲，於是他想用新的名目，放在舊有的對等關稅內容，但其實先前美國對台、日、韓關稅早已議定，根本不是新的題材；另外，市場多認為美國聯準會（Fed）即將在12月利率會議升息，市場也已反映。