台股今（25）日遭遇史上盤中第2大跌點，盤中重挫逾3,440點、終場收跌1,926點，不僅電子股一片慘綠，就連向來被視為資金避風港的金融股也罕見集體重挫，盤中包括華南金（2880）、兆豐金（2886）、富邦金（2881）及永豐金（2890）四家金控一度觸及跌停，引發市場與存股族高度關注。

公股與大型金控首當其衝，首要原因在於市場擔憂「政策性護盤」反成包袱。

行政院長卓榮泰23日才剛邀集金融與工商界高層商討穩定股市對策，市場憂心華南金、兆豐金等公股行庫及大型壽險資金，為了配合政策恐在大盤尚未止穩前被迫進場「接刀」護盤，不僅增加額外投資風險，壽險端也面臨資本適足率（RBC）壓力，引發機構法人先行拋售避險。

第二個關鍵則是系統性恐慌下的「提款機效應」與高檔獲利了結賣壓。

受美股科技股重挫及川普放話對進口晶片課徵高關稅影響，台股昨日創史上最大漲點後今日全數吐回，在外資連續大賣、台指期淨空單逾10萬口及融資斷頭賣壓湧現下，法人急需現金卻對跌深電子股砍無可砍，只好回頭將基期較高、11月中旬才剛創下波段或多年新高的金融股當作提款機套現，例如華南金先前剛寫下1999年以來新高，便成為資金獲利了結的首要目標。

事實上，這波急跌並非金融業本身爆發財務危機，許多金控基本面依舊亮眼...

以盤中觸及跌停的永豐金與兆豐金為例，日前才在法說會公布前三季獲利成績單，其中永豐金前三季稅後純益年增79%創下同期新高，兩家金控也都預告明年股利將以現金為主、配發率上看七成，只是在關稅變數、美股AI融資疑慮及周五（27日）摩台期結算等多重利空交織下，市場呈現無差別殺盤，短線基本面利多完全被恐慌情緒掩蓋。

後續金融股走勢，市場焦點將鎖定本周登場的「超級金控法說周」。緊接著明（26）日將由華南金率先召開法說會，周五（27日）則有國泰金、台新新光金與第一金陸續接棒，各家金控高層對後市景氣展望、資本適足率變化以及護盤態度的最新說法，將成為牽動金融股能否止穩的重要指標。