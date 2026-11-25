美股本周將迎來美國10月個人消費支出（PCE）物價指數及聯準會（Fed）褐皮書等重要經濟事件，市場關注焦點轉向通膨走勢、AI產業獲利前景及Fed後續利率政策。法人指出，儘管輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳回歸提振市場信心，但AI類股估值偏高、資本支出回報及晶片出口管制等疑慮仍未消退，加上市場對Fed利率政策預期轉趨保守，預料短線美股仍有評價修正壓力，投資策略宜維持防守與均衡配置。

法人表示，近期科技股賣壓擴大，主要受到市場重新檢視AI產業投資效益及未來獲利前景影響。儘管AI需求仍具長期成長潛力，但市場對大型科技企業持續增加資本支出，能否有效轉化為營收與獲利，仍存在疑慮，短期恐持續壓抑科技股評價。

此外，本周美國10月PCE通膨數據及Fed褐皮書將成為市場觀察重點，若通膨呈現黏著，可能進一步影響Fed後續政策決策，增加金融市場波動。另一方面，本周適逢美國感恩節及黑色星期五購物旺季，零售銷售表現也將成為觀察美國消費韌性的重要指標。

法人分析，若美國消費需求維持穩健，雖有助支撐企業營運及獲利，但也可能讓通膨壓力持續，進而強化Fed維持緊縮政策的理由，市場須留意經濟數據優於預期，反而推升利率政策不確定性的可能。

展望後市，法人認為，美國經濟基本面仍具韌性，若本周通膨數據未進一步推升升息預期，且AI相關賣壓逐步緩解，美股仍有機會止跌反彈。不過，短期操作仍應留意科技股評價修正，以及美國假期期間交易量偏低可能放大的市場波動，投資布局宜採取防守與均衡策略。