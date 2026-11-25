台股25日收盤下跌1,926點、跌幅4.8%，終場以38,195點作收，成交量1兆1,882億元；台積電（2330）收盤價2,150元，下跌80元，跌幅3.59%。

美股周二（24日）漲跌互見，輝達回跌近6%，美光重挫逾10%，Anthropic跌破首次公開發行 價，領跌那指收跌1.48%，費半重挫7.88%；台積電ADR收跌3.91%。市場傳出川普政府準備宣布提高中國大陸、歐盟及其他十多個經濟體商品的進口關稅，牽動市場情緒。

台股今日再度出現戲劇性走勢，一反24日大漲收盤，今日開低後續向下探底至36,681點，暴跌3,441點創盤中跌點第二大，次於2026年11月6日盤中下挫3,737.67點；隨後有買盤進場拉抬，指數回升到38,000點之上整理。

今日成交金額大且走高為：金像電（2368）、大立光（3008）、貿聯-KY（3665）、京元電子（2449）、川湖（2059）、健策（3653）、統一（1216）、萬海（2615）及台塑化（6505）；成交金額大且疲軟者則為：聯發科（2454）、台達電（2308）、南亞（1303）、台光電（2383）、欣興（3037）、景碩（3189）、台玻（1802）、奇鋐（3017）及鴻海（2317）。

群益投顧表示，由於指數進入月線上下，多空爭鬥估將轉劇，宜持續檢視持股評價，汰弱留強。選股標的以低評價、低基期與（融資）籌碼輕的個股為主軸，擇強守技術面應對。第一金投顧表示，大盤指數20日均線在41,960 點，60日線與120日線則在45,000~45,500點為較大的壓力區，日 KD 指標即將交叉向上，日 MACD指標黑色柱狀體減少，短線仍有反彈空間可期。