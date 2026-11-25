台北股市開低殺低，盤中一度暴跌3440點，躋身盤中跌點第二大，10點半過後指數跌幅逐步收斂，終場加權股價指數以3萬8195點作收，重跌1926點，跌幅4.8％，成交量放大至1兆1882億元。年線只收復1天，今天再度失守。

台股昨天受惠NVIDIA執行長黃仁勳重返掌舵激勵、單日狂飆逾3300點，改寫史上最大漲點紀錄並重返4萬點大關，但開心沒幾小時，晚上美股開盤，情況就不再樂觀，AI與晶片股回檔、輝達股價重挫逾8%，市場對AI信用融資疑慮再起影響，使得台股今天早盤開低急殺，一度暴跌3440點，指數最低來到3萬6681點。

大華投信投資部主管郭修誠指出，先前市場跌深已創造長線買點，並看好AI資本支出將持續推升美國與台灣實質經濟成長，大型雲端服務商CSP對AI伺服器、先進封裝與記憶體的長線剛性需求並未因短期籌碼波動而改變。

不過，郭修誠提醒，儘管反彈可期，但在AI企業債務擴張、信用利差波動及地緣政治雜訊未完全消散前，市場仍需時間反覆打底確認落底，建議投資人在高波動時期應適度配置具備高股息與穩定現金流的金融及防禦性族群，以降低單押科技股的回撤風險。