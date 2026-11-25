受美股納指還有費半指數拖累的影響，台股今日大跌，盤中最大跌點超過3441點，盤中最低點來到36681.9點，其中護國神山台積電受災慘重，跌幅最大接近跌停，來到2020元，國安基金進場大幅拉抬，把大盤指數的跌幅收斂大約400點，但是跌點仍超過三千點，尾盤是否會出更大的力道拉抬，有待觀察。

2026-11-25 10:51