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新關稅來亂？台股一度重挫3,440點 法人：關稅變數再啟 反彈攻勢降溫
美股四大指數昨（24）日跌多漲少，且以費城半導體指數大跌7.8%最重，加上25日亞股主要股市也是跌多漲少，拖累台股今日開低走低，盤中一度重挫3,440點至36,681點，台積電盤中最低下跌210元至2,020元，所幸10時過後跌點逐漸收斂。
法人指出，受美國費半指數大漲帶動，台股昨日跳空開高後，指數維持高檔震盪，終場以上漲3,310點收盤；櫃買指數同步大漲，漲幅8.2%。盤面類股以半導體、PCB及伺服器零組件等類股表現強勢。
然而，擔憂川普政府新關稅課徵，衝擊美AI股表現，加上技術指標、線型仍弱，預期台股短線反彈行情降溫，有再回探支撐壓力。操作策略上，台股漲多拉回，賣出財報表現欠佳、股價線型偏空與法人持續減碼股；低接AI商機加持及法人逢低回補股。做多可留意：AI相關、資安及金融股。
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