遠雄（5522）雖然第3季整體交屋量未達預期，考量2026年完工案銷售表現佳及積極去化決心，法人預估，全年獲利仍可維持成長，以70%現金股息配發率推估，2027年上半年有機會配發4.5元股息，換算殖利率約7%，目前評價偏低。

投顧法人分析，遠雄第3季受惠遠雄仰森、遠雄綠禾、遠雄東御苑、遠雄琢蘊、遠雄Park16等交屋認列，單季營收117.9億元，季增311.1%，毛利率略降至30.9%，稅後純益21.2億元，季增1,083.4%，每股稅後純益（EPS）2.7元。

遠雄10月營收53.7億元，改寫近11個月新高，月增7.5%、年減18.1%，優於預期，主因在於除了遠雄洄山行一案約交屋10%外，其餘帳上個案交屋量均較原先預估佳。

法人指出，遠雄前三季大致完成仰森、綠禾、東御苑及Park 16等案多數已售案量去化，且琢蘊、洄山行及綠美等陸續自9月起啟動交屋，預估有機會分別交屋100%、35%、50%，剩餘案量則遞延至2027年持續去化。