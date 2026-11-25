台股近日經歷劇烈震盪後強勢反彈，盤面多檔個股亮燈漲停，不過有「反指標女神」之稱的財經網紅巴逆逆卻在最新影片中直言「我覺得明天要崩盤了」。 她更點名長年被股民視為萬年牛皮股的中華電（2412）是「超強股票」，大讚其要跌不會跌、該漲還會小漲，直呼「買這麼多年，突然發現老一輩才是對的」。 影片曝光後立刻在社群引爆集體恐慌，大批網友與中華電信用戶紛紛崩潰留言哀號「中華電：你不要過來呀」、「會不會全台斷網」。 巴逆逆在影片中分享觀察指出，在大盤強勢反彈、幾乎全面漲停的盤勢中，唯有中華電信收在平盤，雖然外界常笑稱中華電是「萬年牛皮股」，但她實際回顧今年股價走勢後大為驚

2026-11-25 10:22