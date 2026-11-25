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台股暴殺3440點！貨櫃三雄展現韌性 萬海逆勢走強
台股25日盤中最低暫達36681點，截至12點半，一度大跌3440點、跌幅逾5%，不過相較台股電子權值股震盪，貨櫃三雄表現相對抗跌，其中萬海（2615）逆勢走揚，陽明海運（2609）盤中也一度翻紅，資金轉向航運族群尋求避風港，貨櫃航運股成為盤面少數具支撐力道的族群。
萬海盤中最高一度達103.5元，暫時收復5日、半年線，上檔觸及10日線（約103.42元）則遭遇賣壓出籠。法人分析，萬海受惠亞洲區內航線進入傳統旺季、年終備貨需求升溫，加上上海、寧波等主要港口持續塞港，預期2026年第4季運量及運價均將優於去年同期。展望2027年，法人看好，萬海預計交付12艘新船，淨增運力約10萬TEU，帶動全年運量成長逾一成，持續擴大船隊規模。
法人指出，主要樞紐港塞港導致船舶周轉效率下降，有效運力供給受限，加上美國線及近洋線運價維持相對高檔，預期萬海第4季獲利可望維持年增。展望2027年，儘管全球新船交付增加供給壓力，但塞港問題短期難以緩解，有助減輕運價下行壓力，加上新增運力挹注貨量成長，仍具營運支撐。
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